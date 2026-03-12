Bustinduy ve la OTAN como un "instrumento funcional a los intereses" de EEUU y defiende que España tenga "voz propia"

1068386.1.260.149.20260312130026 El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, atiende a los medios antes de participar en un encuentro con entidades sociales, a 12 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha subrayado que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es un "instrumento funcional a los intereses del imperio norteamericano" y ha defendido que el "interés estratégico prioritario" para España debe ser "incidir en la autonomía" del país y de la Unión Europea para "tener voz propia".

Bustinduy ha visitado Valladolid este jueves, 12 de marzo, para apoya la candidatura de IU, Sumar y Verdes Equo 'En Común', una visita en la que ha sido cuestionado sobre su postura ante el 40 aniversario del referéndum de incorporación de España a la OTAN, una efeméride ante la que ha recordado que durante el primer mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya dijo que la organización "está en estado de muerte cerebral".

En este sentido, ha señalado que entonces Trump "ya había llevado a la práctica la ruptura de la relación transatlántica como una prioridad estratégica de los Estados Unidos" y ha advertido de que "la propia estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos en este segundo mandato de Trump figura en negro sobre blanco, con nombres y apellidos, debilitar a la Unión Europea com objetivo estratégico".

Ello pasa, tal y como ha incidido, por el apoyo de Estados Unidos a "todas las fuerzas de ultraderecha que en cada uno de los países buscan desestabilizar el proyecto europeo". "Esto es la realidad objetiva en la que nos encontramos", ha lamentado.

Asimismo, ha incidido en que "lo que está sucediendo ahora" es lo que la izquierda de España "lleva décadas alertando", que era "un error asumir una posición de subordinación estratégica a los Estados Unidos de Norteamérica" y ha reiterado que la "OTAN es un instrumento funcional a los intereses del imperio norteamericano".

Ante este contexto, ha defendido que España y la Unión Europea tengan "voz propia" y, en concreto, se ha mostrado orgulloso por formar parte de un Gobierno que "no ha asumido una posición subordinada ni periférica", que "no se ha convertido en lacayo de los que digan los Estados Unidos", a diferencia de los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal.

"Somos un país autónomo. Tenemos una posición propia. Y hay millones de personas en el mundo entero que le han agradecido a España que alce la voz y que diga la realidad, que diga la verdad", ha puesto en valor en referencia a la posición de España contra la guerra en Irán, que, ha indicado, está "hecha solo por los intereses geostratégicos y de recursos naturales del Israel de Benjamín Netanyahu y de los Estados Unidos de Donald Trump. "España se va a mantener en esa posición de firmeza, de coherencia, de soberanía", ha concluido.