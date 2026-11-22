El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, en Ávila. - VOX

ÁVILA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha anunciado nuevas querellas contra el Gobierno por haber dado, según esta formación, instrucciones para colocar urnas separadas en consulados para los votos de nacionalizados por la Ley de Nietos, suspendida por el Tribunal Supremo.

Tras la querella presentada por Vox contra el cónsul de España en Buenos Aires, el partido ampliará sus acciones judiciales al cónsul en Zúrich, donde asegura que también se ha habilitado una "urna de cartón", así como a la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y a los ministros José Manuel Albares y Félix Bolaños, ha aseverado Buxadé en declaraciones a los medios en Ávila.

Así, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de un "intento de alterar" el proceso electoral del próximo 29 de noviembre mediante el voto exterior: "Sánchez quiere robar las elecciones como robó las elecciones a la Secretaría General del PSOE".

Buxadé ha calificado de "auténtico escándalo democrático" las instrucciones que, según ha denunciado, permiten recoger en "urnas de cartón" los mencionados votos, unas urnas que, a su juicio, "recuerdan a los referéndums ilegales de Puigdemont".

"Esto es el Estado de derecho: se cumplen las resoluciones judiciales del Tribunal Supremo. Cuando el Gobierno las incumple, estamos poniendo en riesgo nuestra democracia", ha aseverado al respecto el representante de Vox.

Por otro lado, ha llamado a una movilización masiva de los españoles frente a las encuestas y los mensajes sobre el denominado voto útil: "Sabemos qué hay que hacer para ganar a Sánchez y también sabemos qué es lo que no funciona".

El dirigente de Vox ha recordado que, desde 2023, su formación ha experimentado un crecimiento electoral en distintas comunidades autónomas y ha advertido contra la repetición de los errores de anteriores elecciones. "La derrota de la izquierda y del socialismo en España pasa por el crecimiento significativo de Vox", ha insistido.

Respecto a Ávila, ha subrayado que la provincia tiene la "oportunidad" de que el PSOE quede sin representación. "Podemos conseguir que Ávila pase a la historia como una provincia en la que, por primera vez, el PSOE no tenga diputados. Y eso será gracias a VOX", ha asegurado.

Asimismo, ha criticado que el bipartidismo ha "condenado" a Ávila a la despoblación y la desindustrialización, un ámbito en el que ha arremetido contra las "consecuencias" del Pacto Verde Europeo sobre la industria del automóvil.

"Solo Vox defendió en el Parlamento Europeo esa industria que ha dado trabajo y prosperidad a tantas familias de Ávila y que queremos que siga haciéndolo", ha afirmado, para defender, en relación con el sector primario, la necesidad de un Gobierno que anteponga los intereses de los productores españoles a las imposiciones de Bruselas.