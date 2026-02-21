Buxadé carga contra las políticas de inmigración de PP y PSOE tras el apuñalamiento mortal a un joven en Valladolid

El eurodiputado y dirigente de Vox Jorge Buxadé junto al candidato del partido a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, en Nava del Rey (Valladolid) - VOX

VALLADOLID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado y dirigente de Vox Jorge Buxadé ha cargado contra las políticas del PP y PSOE y de las "élites que no han pastoreado durante los últimos 50 años y que decían que en Castilla no había problemas de inseguridad con la inmigración" tras el apuñalamiento mortal a un joven a manos de otro de 13 años en Valladolid.

En declaraciones a los medios durante su visita a la localidad vallisoletana de Nava del Rey, donde ha estado acompañado por el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, el eurodiputado ha acusado a PP y PSOE de ser "cómplices" y ha recordado que hace tres meses su formación presentó una iniciativa para rebajar la edad penal y para quien cometa este tipo de delitos fuera juzgado y, en caso de ser extranjero, deportado.

Buxadé, en lo referente a este "trágico asesinato", también ha lamentado que "esta sea la realidad de las calles, barrios y pueblos".

"¿Y qué nos trae la izquierda ahora?", se ha preguntado Buxadé, pues "regularizaciones masivas y posiblemente la nacionalidad española para millones de extranjeros", ha contestado, para después señalar que "lo hacen porque ya nadie les cree, han defraudado a todos, a unos les dan todo y a los agricultores y ganaderos les tienen angustiados porque les pueda faltar un papel o rellenar un formulario".

Por todo ello, ha subrayado la necesidad de "cambiarlo todo": "Están en juego tus intereses, tu vida... y nosotros seremos tu voz".