Caboalles de Abajo (León) despide al minero Anilso Soares en un funeral entre lágrimas y aplausos

Funeral por el minero Anilson Soares de Brito, fallecido en la mina de Veiga de Rengos, en la Iglesia parroquial de Caboalles de Abajo, a 23 de noviembre de 2025. - Fernando Otero - Europa Press

CABOALLES DE ABAJO (LEÓN), 23 (EUROPA PRESS)

La localidad de Caboalles de Abajo, perteneciente al municipio de Villablino (León), ha despedido entre lágrimas y aplausos a Anilso Soares, el minero caboverdiano de 42 años fallecido en el accidente ocurrido en una explotación en Cangas del Narcea (Asturias).

Familiares, amigos y vecinos del minero han acudido a la capilla ardiente que ha tenido lugar en el Tanatorio San Miguel y posteriormente al funeral que se ha desarrollado en la Iglesia Parroquial de Caboalles de Abajo a las 16.00 horas de este domingo, 23 de noviembre, en una jornada marcada por la lluvia pero que ha permitido que los actos transcurriesen con normalidad.

El alcalde de Villablino, Mario Rivas, ha subrayado, en declaraciones a Europa Press, que todo el valle de Laciana y la "familiar minera" se han "volcado" y han acudido a acompañar a la familia de Anilso Soares en un "día triste".

Asimismo, ha destacado que el municipio ha recordado al minero como una "gran persona" que "se dedicaba a su familia" e iba "todos los días a trabajar a la mina para dar un futuro a sus hijos", con los que residía junto a su pareja en Caboalles.

Al funeral, en el que se han visto lágrimas y se ha aplaudido en recuerdo del minero, han acudido, asimismo, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, y el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez.

En este contexto, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado su "cariño" y "consuelo" a los allegados de Anilso Soares en estos "duros" momentos, y ha mostrado su respaldo a los mineros y a Caboalles y Villablino, que "están siendo duramente golpeados este año por la mina", así como ha pedido que se esclarezca el accidente ocurrido el viernes en la mina de Vega de Rengos, en el que también falleció su compañero asturiano Óscar Díaz, de 32 años.