Las cabras guisanderas de Diputación de Ávila, en la Fiesta de Trashumancia por las calles de Madrid este domingo

ÁVILA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las cabras guisandesas de la Diputación de Ávila, raza "autóctona y en peligro de extinción", se sumarán a la Fiesta de la Trashumancia que se celebrará en Madrid este fin de semana

"Nos unimos a una actividad con 40 años de trayectoria en la que se reivindican aspectos importantes del medio rural, como la ganadería extensiva, la conservación de la biodiversidad y de las vías pecuarias y los oficios tradicionales de nuestros pueblos, y para ello usamos un poderoso escaparate, como es la ciudad de Madrid", ha explica el presidente de la Diputación, Carlos García.

Este rebaño de una especie autóctona será el único presente de una especie declarada en peligro de extinción y está formado por 36 cabras guisanderas que forman de un proyecto de la institución provincial que comenzó hace algo más de tres años con tan solo cinco cabezas.

El objetivo es "poner en valor todos los beneficios que tiene la ganadería extensiva y la vida rural", además de preservar esta especie autóctona de la provincia abulense, "una cabra excelente tanto para carne como para leche", ha aseverado García.

Junto a más de dos mil ovejas y otros rebaños de ganado caprino, estarán Orejitas, Sociable, Panzona o Carapintada, para pasar un fin de semana en la capital de España con llegada este viernes a Pozuelo de Alarcón para dirigirse desde allí a la Casa de Campo, 'campamento base' del ganado donde pastará y permanecerá durante el resto del viernes y el sábado.

El domingo, día central de los actos, partirá a las 10 de la mañana hacia la plaza de Cibeles, donde ganaderos y rebaños serán recibidos por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; aunque antes transitarán por lugares tan emblemáticos de la capital como la Catedral de la Almudena, la Plaza Mayor o la Puerta del Sol.

"Queremos mostrar nuestra raza autóctona al mundo y destacar todo lo bueno que aporta, también incluso como 'agente' de desbroce de nuestros montes, tan castigados por el fuego", ha concluido el presidente.