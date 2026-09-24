El Cacyl forma a casi 800 abogados del turno de oficio en violencia vicaria, agresiones sexuales y delitos digitales

PALENCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (Cacyl) ha organizado unos cursos de formación especializada en los que aborda la violencia vicaria, las agresiones sexuales y la violencia digital con el objetivo de actualizar los conocimientos de los casi 800 profesionales inscritos en el turno específico de violencia de género.

Las jornadas profundizan en las nuevas formas de agresión, los cambios normativos y los aspectos procesales para ofrecer la mejor defensa a las víctimas, señalan desde el órgano colegial a través de un comunicado.

El presidente del Cacyl, Fernando Rodríguez Santocildes, ha explicado que resulta "esencial" conocer el abordaje jurídico de estas situaciones y disponer de las herramientas adecuadas "desde las primeras actuaciones y a lo largo de todo el procedimiento judicial".

A la sesión inicial asisten el decano del Colegio de la Abogacía de Palencia, Miguel Hermosa Espeso; la responsable del Convenio de Agresiones Sexuales del CACYL, Sonsoles Jiménez Herrero; y la jefa del Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género de la Junta de Castilla y León, María José Chica Ramos.

Durante esta primera jornada se pondrá el foco en la violencia vicaria ejercida a través de las mascotas, ponencia que ha corrido a cargo de la asesora jurídica de CoPPA y abogada Cristina Bécares Mendiola.

Asimismo, la violencia digital --centrada en el uso de WhatsApp, redes sociales, geolocalización e informes periciales-- será analizada por la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Burgos, María Teresa Gonzalo, y por el delegado provincial de Participación Ciudadana, Juan Alberto Ayuso Temiño.

Por su parte, la letrada de la Administración de Justicia de la Sección de Violencia de Género de Valladolid, María José Anocibar, expondrá los cambios en la competencia objetiva y funcional tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2025.

La formación se completará el próximo 1 de octubre con una segunda jornada telemática que abordará la práctica judicial, las agresiones sexuales y el recorrido de la víctima en el proceso.

En ella intervendrán la jueza del Tribunal de Instancia de Segovia Paula Sánchez Tamargo; la catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca y magistrada suplente Marta del Pozo Pérez; y la abogada María Dolores Calderón González.

Esta iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración que la Junta de Castilla y León y el CACYL mantienen desde 2017 para prestar asesoramiento jurídico gratuito a las víctimas de violencia de género y atención letrada a los menores huérfanos, marco en el que se encuadra el compromiso de ambas instituciones con la especialización de los profesionales.