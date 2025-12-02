Uno de cada 4 pueblos de CyL no tiene banda ancha fija y la Junta pide al Gobierno "un mapa de oportunidades simétrico"

Reunión de la Mesa de las Telecomuncaciones. - JCYL

VALLADOLID 2 Dic. (EUROPA PRESS) - Uno de cada cuatro municipios de la Comunidad no tiene bana ancha fija mediante fibra óptica, según lo ha asegurado el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, tras la reunión de la Mesa de las Telecomunicaciones

"Hoy uno de cada cuatro municipios de la Comunidad no tiene banda ancha fija mediante fibra óptica, un porcentaje que duplica el resto del país", ha indicado el consejero, quien ha precisado que en Soria, la cifra "es todavía más contundente", seis de cada diez localidades continúan desconectadas. En Burgos, más de un tercio.

"Hablamos de pueblos pequeños, donde cada conexión marca la diferencia entre poder estudiar online o no, emprender o no, teletrabajar o no", ha sentenciado Sanz Merino.

Además, el 7,13 por ciento de la población regional sigue sin banda ancha fija por lo que la Mesa de las Telecomunicaciones ha acordado elevar el informe al Ministerio de Transformación Digital y solicitar actuaciones "que eviten que el mapa de oportunidades siga siendo asimétrico".

En este sentido, el consejero ha recordado que la Unión Europea fija un objetivo: llegar a 100 mbps ampliables a un Gigabit para todos antes del final de la década, además de 5G en todos los hogares.

Los datos que se han dado en la Mesa de las Telecomunicaciones revelan que la cobertura 4G cubre la mayor parte del territorio, pero el 11,8 por ciento de las carreteras de la red regional presenta fallos o servicio insuficiente. Esto supone que hay tramos donde establecer una conexión de datos "es complicado" y donde incluso la conectividad básica no está asegurada.

El 5G avanza, pero su implantación "es desigual", ya que llega a casi el 92 por ciento de los ciudadanos, aunque en los núcleos de población d la situación de la cobertura móvil "empeora sustancialmente", con uno de cada diez núcleos sin servicio 4G. En el caso del 5G la brecha "es aún mayor", con más de la mitad de los núcleos aún sin este servicio.

La TDT alcanza a más del 99 por ciento de la población, pero el 11 por ciento no puede acceder a todos los canales disponibles.

Sanz Merino ha recordado que en Castilla y León existen 851 centros emisores, de los cuales la Junta mantiene 648 y es Estado, pese a ser la administración que regula las obligaciones de cobertura, "no aporta recursos para extender dicha cobertura".

Además, la digitalización audiovisual avanza hacia el estándar DVB-T2, lo que obligará a realizar inversiones millonarias.

"Hemos sostenido el sistema. Lo hemos ampliado. Pero la digitalización es una responsabilidad compartida. Castilla y León no puede pagar sola el coste de llegar a los pueblos donde otros no llegan", ha señalado el consejero.