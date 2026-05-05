Cae un 6,37% la contratación en abril hasta los 50.170 contratos y sube un 1,65% respecto a 2025

Archivo - Trabajadora de Consum - CONSUM - Archivo

VALLADOLID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La contratación cayó un 6,37 por ciento en Castilla y León en el mes de abril de 2026, cuando se firmaron 50.170 contratos, 3.412 menos en comparación con el mes anterior, cuando en España bajaron un 4,03 por ciento, lo que supone 52.774 menos en este caso.

En concreto y según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social recogidos por Europa Press, Castilla y León registró el cuarto mayor descenso porcentual de la contratación de las comunidades autónomas.

No obstante, la contratación creció un 1,65 por ciento respecto al mismo mes del año anterior con 815 contratos más, segunda peor evolución del país donde subió un 12,38 por ciento.