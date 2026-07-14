Cae un 7,1% la compraventa de viviendas en mayo, sexto mejor dato del país

Archivo - Una mujer señala una escritura de compraventa de una hipoteca, a 30 de mayo de 2022, en Madrid (España). Los portales inmobiliarios han destacado el crecimiento del 18% en la firma de hipotecas sobre viviendas hasta su mayor cifra en 11 años (43 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Castilla y León cayó un 7,1 por ciento en mayo respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 7,29 a nivel nacional), hasta un total de 3.095 operaciones, aunque la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 2,31 puntos más, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del sexto mejor dato en la evolución de la compraventa de viviendas del país que sólo subió en dos autonomías, Extremadura (2,6%) y Andalucía (2,2%), por lo que Castilla y León ha anotado además el cuarto menor descenso que lideraron Cantabria (-28,6%), Región de Murcia (-19,1%) e Illes Balears (-16,8%) registraron los mayores descensos.

A pesar de la caída, las 3.095 compraventas de viviendas suponen el tercer mejor dato de este índice en un mes de mayo en la Comunidad de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en mayo en Castilla y León, 2.837 se realizaron sobre viviendas libres y 258 sobre inmuebles de protección oficial y en función de la antigüedad de los inmuebles, 590 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 2.505 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En mayo se realizaron un total de 5.315 operaciones sobre viviendas y además de las 3.095 compraventas, 1.232 fueron herencias, 122 donaciones y 4 permutas.

En total, durante mayo se transmitieron en Castilla y León 10.224 fincas urbanas a través de 5.769 compraventas, 2.297 herencias, 232 donaciones, 16 permutas y 1.910 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 7.381 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 3.077 herencias, 2.497 compraventas, 111 donaciones, 30 permutas y 1.666 operaciones de otro tipo.

La compraventa de viviendas subió un 2,64% en Extremadura y un 2,17% en Andalucía mientras que descendió en el resto de comunidades, con Cantabria (-28,63%), Murcia (-19,09%) y Baleares (-16,78%)., a la cabeza del retroceso.