El CAEM de Salamanca acoge este sábado el espectáculo 'Love Flamenco'

SALAMANCA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM) acoge este sábado, 29 de noviembre, el espectáculo 'Love Flamenco' con motivo de la conmemoración del decimoquinto aniversario de la declaración del Flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, declarado por la Unesco en 2010.

El acto consiste en un homenaje a "los principales iconos de la historia del flamenco", con músicos y bailarines "de primer nivel", una escena "vibrante" y unos ritmos que revivirán los éxitos de Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Manolo Caracol, Porrina de Badajoz, Rocío Jurado, Enrique Morente, Carmen Amaya o Lola Flores, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El elenco esta compuesto por las bailaoras Verónica Fernández Bustamente 'Vero La India' y Fuensanta Blanco; el bailaor Juan Fernández; los cantaores de flamenco Antonio Ricardo Gómez Muñoz 'El Turry' y Sergio el 'Colorao'; el guitarrista Marcos Gago 'Marcos de Silvia' y el percusionista Miguel Rodríguez Fernández 'El Cheyenne'.

Las entradas tienen un precio de 20, 24, 28 y 33 euros y están a la venta en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org .