Caen un 11% las exportaciones en octubre y crecen un 0,5% en el acumulado del año

VALLADOLID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Castilla y León aumentaron un 0,5 por ciento en los diez primeros meses de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024 --en España crecieron un 0,8 por ciento-- y alcanzaron los 16.680 millones de euros y las importaciones aumentaron un 0,8 por ciento (+4,9 por ciento en el resto del país) hasta los 13.569,8 millones de euros, según los datos difundidos por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa recogidos por Europa Press.

De esta forma, la balanza comercial de Castilla y León arrojó un superávit de 3.128,5 millones de euros, frente a los 3.110,4 millones del mismo periodo del año anterior.

Se trata noveno peor en la evolución del acumulado de las exportaciones hasta octubre del país donde crecieron un 0,8 por ciento.

No obstante, las exportaciones de enero a octubre, pese a crecer un 0,5 por ciento en el cómputo general, han registrado caídas en los sectores más relevantes. Así, las semifacturas no químicas caen un 7,1 por ciento con 2.170,3 millones de euros, seguida de alimentación, bebidas y tabaco con un -4,5 por ciento con 2.661,3 millones y el sector del automóvil -0,4 por ciento y 6.444,6 millones.

Por su parte, las importaciones experimentaron el principal aumento en la alimentación, bebidas y tabaco (19,3 por ciento hasta 1.820 millones) y en el sector semimanufacturas no químicas (1,1 por ciento hasta 1.395,3 millones), mientras que cayeron en la automoción (-18,4 por ciento hasta 2.900,8 millones).

Estos datos dejan saldo positivo en los tres sectores: automoción (3.543,8 millones), semimanufacturas no químicas (1.355,3 millones) y en alimentación, bebidas y tabaco (840,9 millones).

Además, las exportaciones cayeron un 11,1 por ciento en octubre, hasta los 1.884,4 millones de euros, en el conjunto del país crecieron de media un 3,3 por ciento, y las importaciones cayeron un 3,5 por ciento hasta los 1.540,1 millones, cuando en España subieron un 4,9 por ciento.

