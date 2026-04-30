Caen un 1,83% las excedencias por cuidado de hijo, menor acogido o familiar hasta 643 en el primer semestre

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VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de excedencias dadas de alta durante el primer semestre de 2026 por cuidado de hijo, menor acogido o familiar en Castilla y León alcanzó las 643, de las que 538 correspondieron a mujeres y 105 a varones.

En total, el número de excedencias ha caído un 1,83 por ciento en Castilla y León respecto al mismo periodo del ejercicio 2025 (doce en cifras absolutas) frente a un descenso del 2,82 por ciento en el resto del país.

Por provincias, el mayor número de excedencias se ha registrado en Valladolid, con 154, seguida de Burgos, con 138; León, con 86; Salamanca, con 73; Soria, con 43; Zamora, con 42; Ávila y Segovia, ambas con 38, y Palencia, con 31.

Las excedencias aumentaron en cinco provincias, cayeron en tres y se mantuvieron invariables en Zamora. El principal repunte se anotó en Ávila (52,0 por ciento), seguida de Soria (34,38 por ciento), Segovia (22,58 por ciento), Burgos (6,15 por ciento) y Palencia (3,33 por ciento, con caídas en León (-30,08 por ciento), Salamanca (-14,12 por ciento) y Valladolid (-1,91 por ciento).

Madrid (2.265), Cataluña (1.641), Andalucía (1.437), Comunidad Valenciana (1.337) y País Vasco (968) son las comunidades autónomas con más excedencias tramitadas.

Los trabajadores y trabajadoras pueden solicitar excedencia para atender a hijos/as o menores acogidos o para el cuidado de otros familiares. Los tres primeros años de excedencia para el cuidado de un hijo/a o menor acogido tienen la consideración de periodo de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad. También se considera efectivamente cotizado, a efectos de esas prestaciones, el primer año de excedencia para el cuidado de otros familiares.