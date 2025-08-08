CaixaBank concede más de 561 millones de financiación en CyL el primer semestre, un 38,8% más que en 2024

Archivo - Imagen deun establecimiento de CaixaBank - MAXIMO GARCIA DE LA PAZ - Archivo

VALLADOLID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha concedido en el primer semestre del año financiación a particulares de Castilla y León por valor de 561 millones de euros durante el primer semestre de 2025 y supone un crecimiento del 38,8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Según ha explicado la entidad, la financiación se puede dividir en dos grandes grupos: financiación hipotecaria y financiación al consumo y otros préstamos.

Así, CaixaBank ha concedido préstamos hipotecarios a clientes particulares por un importe de más de 377 millones, una cifra que representa un incremento del 60,8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, destaca también la evolución del crédito al consumo y otros préstamos que durante estos primeros meses de 2025 ha supuesto la concesión de nuevas operaciones por un valor de 183 millones de euros en la Comunidad, un aumento del 13,98 por ciento.

Al respecto, el director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero, ha destacado que "estos datos confirman que el consumo en Castilla y León continúa a buen ritmo" y espera que "la mejora del mercado laboral y la confianza del consumidor sean elementos para seguir impulsando el consumo en los próximos años".