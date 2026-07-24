CaixaBank galardona a Noelia Serna García, de Dulca, con el 'Premio Empresaria' en Castilla y León

El director territorial de CaixaBank, en Castilla y León, Gerardo Cuartero, junto a Noelia Serna, de Dulca. - CAIXABANK

BURGOS 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha galardonado a Noelia Serna García, de la empresa salmantina Dulca, con el 'CaixaBank Premio Empresaria' en Castilla y León, un reconocimiento con el que distingue el talento y la excelencia profesional de empresarias que son referentes en sus territorios por su trayectoria empresarial, visión estratégica, capacidad de liderazgo y compromiso social.

El jurado, integrado por directivas y directivos de CaixaBank, ha elegido a Noelia Serna entre las candidaturas presentadas en Castilla y León por su experiencia empresarial y por su contribución al crecimiento y transformación de Dulca, han informado a Europa Press fuentes de la entidad bancaria.

Serna está al frente de Dulca, compañía dedicada a la fabricación de galletas y productos de bollería. La empresa, con sede en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), destaca por su posicionamiento como una de las empresas relevantes del sector de la bollería industrial en España. Fundada en 1978, la compañía ha evolucionado de una pastelería tradicional a una empresa industrial con una sólida base productiva.

Tras esta fase regional, la empresaria pasará a formar parte, junto con las otras 12 premiadas, de la Comunidad Premio Empresaria en LinkedIn, una red impulsada por CaixaBank que fomenta el networking, el intercambio de experiencias y el acceso a iniciativas exclusivas para empresarias referentes de todo el país. Además, optará al galardón nacional.

La empresaria que gane la fase nacional tendrá la oportunidad de participar en un evento internacional de alto nivel junto a empresarias líderes de todo el mundo.

La entidad suma una década reconociendo el liderazgo femenino empresarial con el 'CaixaBank Premio Empresaria'. En este tiempo, el galardón ha distinguido a empresarias referentes como Inés Juste, presidenta del Grupo Juste; Rocío Hervella, fundadora y consejera delegada de Prosol; Arancha Manzanares, vicepresidenta de Ayesa; Lina Mascaró, presidenta de Grupo Mascaró; Pilar Martínez-Cosentino, consejera delegada de Grupo Consentino; Maite Casademunt, presidenta y directora creativa de Lola Casademunt; María José Cascajo,fundadora de HC Clover; Judith Viader, CEO de Frit Ravich, y Sofía Osborne, presidenta del Grupo Osborne y ganadora nacional de la pasada edición, entre otras.

El acto de entrega del galardón ha contado con la participación del director territorial de CaixaBank, en Castilla y León, Gerardo Cuartero, quién ha destacado que historias como la de Noelia demuestran que el liderazgo empresarial femenino "no solo transforma compañías, sino que genera referentes cercanos para otras mujeres y para las nuevas generaciones".