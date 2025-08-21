CaixaBank garantiza la inclusión financiera en 213 localidades de CyL con menos de 100 habitantes con oficinas móviles

VALLADOLID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank garantiza la inclusión financiera en 213 localidades de menos de 100 habitantes de Castilla y León gracias al servicio de oficinas móviles.

En concreto, a cierre del primer semestre, de las poblaciones más pequeñas en las que los ofimóviles prestan servicio, un total de 109 están en la provincia de Ávila; 65 en la provincia de León; 23 en Segovia; 11 en Burgos y otras cinco en Palencia. En toda España, la entidad ofrece cobertura bancaria en 266 localidades con una población inferior al centenar de habitantes.

En su compromiso con la inclusión financiera, de las citadas poblaciones de Castilla y León atendidas por las oficinas móviles de CaixaBank un total de 70 tienen una población menor a los 50 habitantes y, de ellas, 40 están en Ávila, 21 en León, tres son de las provincias de Palencia, cuatro de Segovia y otras dos de la provincia de Burgos, han informado a Europa Press fuentes de la entidad.

Las once oficinas móviles que operan en la comunidad autónoma recorren cerca de 32.000 kilómetros al mes y ofrecen cobertura financiera en poblaciones en las que residen más de 120.000 personas que, sean o no clientes del banco, pueden realizar las operaciones bancarias más habituales, entre las que destacan retirar efectivo, hacer ingresos y pagar recibos e impuestos en localidades sin oficina bancaria o con restricciones que limitan el acceso a los servicios financieros.

Un 70 por ciento de los usuarios atendido tiene más de 65 años, lo que pone de manifiesto el compromiso de CaixaBank con el colectivo sénior.

CaixaBank ha incorporado nuevas rutas en los últimos doce meses en poblaciones sin oficina bancaria o con restricciones que limitan el acceso a los servicios financieros, y Castilla y León es la región con más cobertura a nivel nacional de este servicio.

A cierre del primer semestre, la entidad garantiza la cobertura financiera en un total de 619 localidades de Castilla y León, un 20 por ciento más que en los primeros seis meses del año anterior.

PROVINCIAS

En Ávila, donde el servicio de ofimóvil llega a 223 localidades, las cuatro oficinas móviles recorren 11.000 kilómetros al mes para dar cobertura a poblaciones en las que residen casi 33.000 personas. Ávila es la provincia con mayor número de poblaciones atendidas de toda España por el servicio de oficinas móviles de CaixaBank y la primera en Castilla y León con plena inclusión financiera.

En León, las oficinas móviles prestan servicio en 172 localidades con una población de casi 34.000 habitantes. Además, en Segovia, los ofimóviles dan cobertura financiera a 105 localidades con más de 24.000 residentes; en Palencia llegan a 73 poblaciones con más de 27.000 habitantes, y, en Burgos, ofrecen servicio en 46 localidades en las que viven casi 8.500 personas.

Asimismo, CaixaBank ofrece cobertura financiera con modelo de oficina bancaria en 213 municipios de Castilla y León y en 48 es la única entidad. El banco dispone de más de 4.000 sucursales en todo el país, de las cuales 278 están en Castilla y León.

En total, CaixaBank garantiza la inclusión financiera con sus oficinas móviles en cerca de 1.400 poblaciones y es, además, la única entidad con modelo de oficina bancaria en 460 poblaciones de España, dispone de más de 4.000 oficinas en todo el país y tiene presencia en más de 2.230 municipios en todas las provincias españolas.

Los ofimóviles ofrecen cobertura financiera en un total de 1.396 poblaciones en riesgo de exclusión financiera a cierre del primer semestre, frente a las 804 localidades a las que llegaban a mediados de 2024, lo que supone un incremento del 74 por ciento en un año.

Con sus oficinas móviles, CaixaBank presta servicio en poblaciones en las que residen más de 640.000 personas. Cuenta con un total de 34 oficinas móviles, 29 de las cuales recorren más de 75.000 kilómetros de media al mes y prestan servicio en 17 provincias de siete comunidades autónomas: además de Ávila, Burgos, León, Palencia y Segovia, en Castilla y León; Ciudad Real, Guadalajara y Toledo, en Castilla-La Mancha; Castellón y Valencia, en la Comunidad Valenciana; Granada, en Andalucía, la Comunidad de Madrid, La Rioja y las cuatro provincias de Cataluña.

La entidad tiene otros cuatro ofimóviles en reserva para atender acontecimientos empresariales, culturales y deportivos, así como contingencias excepcionales como la dana que asoló la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía en octubre de 2024.

Cada oficina móvil cuenta con rutas diarias diferentes y, en función de la demanda, visita las localidades a las que presta servicio entre una y cuatro veces al mes. Clave en la estrategia de CaixaBank.