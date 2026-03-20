CaixaBank moviliza a 729 voluntarios en Castilla y León y ayuda a casi 22.000 personas con vulnerabilidad

Voluntariado CaixaBank moviliza a 3.400 voluntarios en Andalucía y beneficia a 147.000 personas vulnerables - CAIXABANK

BURGOS 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Voluntariado CaixaBank ha movilizado a 729 voluntarios en Castilla y León y ha beneficiado a casi 22.000 personas en situación de vulnerabilidad mediante un programa que promovió más de 1.200 actividades en la comunidad con 5.000 horas de acción solidaria y alcanzó cifras destacadas también a nivel nacional.

CaixaBank ha señalado que, en el marco de su compromiso con los desafíos sociales, el programa ha reforzado su actividad en la Comunidad con iniciativas centradas en ámbitos como la educación, la digitalización, el acompañamiento a colectivos vulnerables y la protección del medioambiente a través de una estrategia que "responde a las necesidades específicas de cada colectivo", ha señalado en un comunicado recogido por Europa Press.

Voluntariado CaixaBank se consolida como una de las mayores iniciativas de voluntariado corporativo en España y ya moviliza a casi la mitad de la plantilla con más de 19.000 empleados implicados en 2025, lo que representa el 45 por ciento del total, ha apuntado la entidad.

En el conjunto del país el programa contó con la participación de 23.860 voluntarios entre empleados, exempleados, familiares y clientes que colaboraron con alrededor de 2.500 entidades sociales en el desarrollo de 32.000 actividades para beneficiar a más de 755.000 personas en situación de vulnerabilidad.

Estos resultados suponen un incremento cercano al 19 por ciento en el número de voluntarios respecto a 2024 cuando el programa movilizó a más de 20.200 personas hecho que refleja una evolución al alza en la implicación social de la entidad.

El nivel de participación de la plantilla se sitúa por encima de la media del voluntariado corporativo ya que según el Informe Voluntare 2025 "solo el 45 por ciento de las compañías supera el 20 por ciento de participación interna" dato que según el informe evidencia el alto compromiso social en CaixaBank.

En este contexto la entidad celebrará en mayo una nueva edición del 'Mes Social' como una iniciativa que pretende acercar la acción solidaria a la ciudadanía y que en 2025 contó con más de 18.000 participantes en el marco del Año Internacional del Voluntariado.