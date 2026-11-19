Comienza 'El árbol de los sueños' de Caixabank. - CAIXABANK

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) - CaixaBank repartirá en Castilla y León más de 880 regalos a niños y personas mayores en situación de vulnerabilidad a través de su programa 'El Árbol de los Sueños', que celebra su novena edición.

Se trata de una iniciativa solidaria a través de una cadena colaborativa que crean los empleados, clientes particulares y clientes empresas, junto a entidades sociales, con el objetivo común de que niños en situación de vulnerabilidad y personas mayores que viven en residencias o pueden encontrarse en situación de soledad no deseada vean cumplidos sus deseos y reciban el regalo que quieren en Navidad.

El 'Árbol de los Sueños' se canaliza a través de las oficinas de CaixaBank en Castilla y León, que disponen desde este 18 de noviembre de un total de 765 cartas escritas por niños de hasta 12 años, que pueden estar en riesgo de pobreza alimentaria o en otra situación de posible vulnerabilidad.

Además, el programa ha incorporado las cartas de otras 115 personas mayores que viven en residencias, participan en talleres o utilizan servicios ofrecidos por entidades sociales en todas las comunidades autónomas y que se distribuirán entre empresas clientes del banco.

Los clientes de la entidad financiera que quieran participar en el 'Árbol de los Sueños' deberán dirigirse a una oficina de CaixaBank, donde se les asignará una de las cartas escritas en la que detallará el regalo concreto que desea para estas fiestas navideñas.

Una vez recogida la carta, los participantes tienen hasta el 11 de diciembre para llevar a su oficina el regalo, que tiene como límite un importe máximo de 50 euros.

A nivel nacional, el 'Árbol de los Sueños' prevé repartir este 2026 más de 37.000 cartas: más de 35.000 cartas escritas por niños en riesgo de pobreza alimentaria o en otra situación de posible vulnerabilidad, así como otras 2.000 personas mayores -el doble que el año pasado- que se distribuirán entre empresas clientes del banco.