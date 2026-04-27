Caja Rural de Zamora prestará servicio de oficinas bancarias móviles en 173 pueblos desde septiembre

El Director General De Caja Rural, Cipriano García, Y El Presidente De La Diputación De Zamora, Javier Faúndez, Firman El Contrato En Presencia Del Diputado Ramiro Silva.- EUROPA PRESS

ZAMORA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Zamora prestará el servicio de oficinas bancarias móviles en la provincia a partir del próximo mes de septiembre. El contrato, financiado por la Diputación de Zamora, supone que la institución abonará más de 1,3 millones de euros para que la entidad financiera lleve una oficina bancaria a los 173 pueblos de la provincia que carecen de ella durante un periodo inicial de cuatro años.

Este lunes el presidente de la Institución Provincial, Javier Faúndez Domínguez, y el director general de la entidad financiera, Cipriano García, han firmado el contrato del servicio, en un acto que ha contado con la presencia del vicepresidente segundo y diputado de Política Social y Familia, Ramiro Silva Monterrubio. El contrato deberá ser ratificado en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo 8 de mayo.