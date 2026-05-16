Caja Rural de Zamora rinde homenaje a sus jubilados durante la tradicional cena de San Isidro 2026 - CAJAL RURAL DE ZAMORA

ZAMORA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Zamora ha rendido un emotivo homenaje a varios de sus empleados jubilados, en reconocimiento a toda una trayectoria profesional marcada por el compromiso, la dedicación y la vocación de servicio hacia la entidad y sus socios y clientes, en el marco de la tradicional celebración de San Isidro.

Durante el acto, que reunió a miembros de los órganos de dirección, empleados y compañeros de la cooperativa de crédito, se puso en valor la importante labor desarrollada por quienes, a lo largo de décadas, han contribuido al "crecimiento, consolidación y cercanía" que caracterizan a Caja Rural de Zamora, según ha detallado la entidad a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los homenajeados en esta edición fueron Luis Antonio Alonso Pérez, reconocimiento entregado por el secretario del Consejo Rector de Caja Rural de Zamora, Pablo Salgado Garrido; Jesús Manuel Bailador Rodríguez, reconocimiento entregado por el vicepresidente de Caja Rural de Zamora, Julio Asensio Villar; Manuel Román Mezquita, reconocimiento entregado por el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García Rodríguez, y Juan Prieto Segurado, reconocimiento entregado por el presidente de Caja Rural de Zamora, Nicanor Santos Rafael.

La entidad ha destacado la "profesionalidad, el esfuerzo y la implicación" demostrados por los homenajeados durante todos sus años de servicio, al tiempo que ha destacado los "valores humanos y profesionales" que han transmitido a lo largo de su trayectoria dentro de la casa.