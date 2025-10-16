Calendario de la PAU 2026 en Castilla y León: estas son las fechas

Archivo - Examen de la PAU en un centro de la Universidad de Valladolid en 2025. - UVA - Archivo

VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Organizadora de la Prueba de Acceso a la Universidad ha fijado las fechas de la PAU para 2026, cuya primera convocatoria se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio, mientras que el 30 de junio y 1 y 2 de julio se examinarán los estudiantes de la convocatoria extraordinaria.

La Consejería de Educación, que ofrece todos los detalles de esta nueva PAU en el Portal de Educación, ha destacado que tanto las matrices y los modelos de examen como los criterios de evaluación y calificación continuarán iguales que los que se indicaron para la PAU del pasado curso.

Al igual que el pasado curso, los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) podrán tener más tiempo para realizar cada ejercicio y para los estudiantes diagnosticados con dislexia y/o disortografía u otra discapacidad similar se adecuarán los criterios de corrección generales.

La Comisión Organizadora de la PAU está formada por la Consejería de Educación y por representantes de las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid.