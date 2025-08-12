La calle Ezequiel González sufrirá este miércoles un corte de agua por las obras de renovación de la red

SEGOVIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La calle Ezequiel González de Segovia sufrirá el corte del suministro de agua este miércoles, día 13 de agosto, debido al avance en los trabajos de ejecución de las obras de renovación de la tubería de conducción de agua potable que afectará a los edificios de los primeros números impares de la citada avenida.

El corte provisional de abastecimiento es necesario para realizar los enganches de las distintas acometidas y afectará concretamente al tramo de la calle que va desde su inicio hasta el encuentro con la calle Carretas entre los números 1 y 21, según ha informado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los trabajos se extenderán desde las 9.00 horas hasta la finalización de los trabajos, previsto sobre las 15.00 horas. El Ayuntamiento ha agradecido la paciencia y comprensión de los vecinos por las molestias que genera esta actuación.