Las calles del centro de Burgos se convierten en un itinerario de meditación este Miércoles Santo

BURGOS 31 Mar. (EUROPA PRESS) - Más de ochenta costaleros portarán a hombros los pasos 'Nuestra Señora del Amor Hermoso', de Salvador Páramo, del siglo XIX, y el 'Misterio de la Coronación de Espinas' en la procesión de este Miércoles Santo en la capital burgalesa, donde además se celebrará un Vía Crucis Penitencial que convertirá al centro en un "itinerario de meditación".

A las 22 horas saldrá de la iglesia de San Lorenzo el Real la procesión de 'La Virgen del Amor Hermoso' y recorrerá las calles del centro de la capital burgalesa, para discurrir por San Carlos, Almirante Bonifaz, San Juan, Capitanía, Avallanos, y Arco del Pilar, para volver al templo de partida.

Previamente, a las 20.45 horas tendrá lugar un Vía Crucis Procesional con el paso 'Crucifixión del Señor', que estará alumbrado por los hermanos de la Cofradía de Jesús Crucificado y del Santísimo Sacramento y que partirá desde la iglesia de San Lesmes.

Este desfile discurrirá por Plaza San Juan, calle San Lesmes, Vitoria, Plaza Mío Cid, calle Santander, San Juan, Arco de San Juan, Puente de San Juan y Plaza San Juan y contará con la participación de miembros de todas las hermandades burgalesas así como de la Santa Vera Cruz de Osorno (Palencia).

El recorrido convierte las calles del centro de la capital burgalesa en un itinerario de meditación sobre la Pasión de Cristo.