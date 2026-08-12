El calor mantiene este jueves en alerta a toda CyL con aviso naranja en el sur de Ávila, el norte de Burgos y Treviño - AEMET

VALLADOLID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este jueves, 13 de agosto, avisos por altas temperaturas en las nueve provincias de Castilla y León, con nivel naranja en el sur de Ávila, el norte de Burgos y el Condado de Treviño, donde se esperan máximas de hasta 39 grados, mientras que el resto de la Comunidad permanecerá en nivel amarillo por calor.

Los avisos estarán activos entre las 13.00 y las 20.59 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento, según la previsión de la Aemet recogida por Europa Press.

En el sur de Ávila, el norte de Burgos y el Condado de Treviño se ha establecido el nivel de peligro importante por temperaturas máximas de 39 grados.

El nivel amarillo afecta al resto de zonas de las nueve provincias.

En Ávila se prevén hasta 36 grados en la Meseta y 35 en el Sistema Central; en Burgos, 36 en la Meseta y 35 en las zonas Ibérica y Cantábrica; mientras que León alcanzará 36 grados en el Bierzo y la Meseta y 34 en la Cordillera Cantábrica.

En Palencia se esperan 36 grados en la Meseta y 34 en la Cordillera Cantábrica; Salamanca alcanzará 38 grados en la Meseta, 37 en el sur y 35 en el Sistema Central; Segovia llegará a 36 grados tanto en la Meseta como en el Sistema Central; y Soria registrará entre 35 y 36 grados según las zonas.

Valladolid tendrá una máxima de 37 grados y Zamora alcanzará 38 grados en la Meseta y 34 en Sanabria.

La predicción de AEMET apunta además a una jornada poco nubosa o despejada, con algunas nubes bajas a primeras horas en el noreste.

Durante la segunda mitad del día aumentará la nubosidad de evolución en el tercio sur y el área cantábrica, sin descartar algún chubasco aislado que podrá ir acompañado de tormenta en zonas de montaña, fenómenos que serán más intensos en el tercio oriental.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios o subirán ligeramente y el viento será variable y flojo en general, más intenso en las zonas de tormenta.