El calor pondrá este domingo en riesgo a toda CyL, con aviso naranja en tres provincias

Archivo - Una mujer con una botella de agua fría, a 10 de agosto de 2023. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

La provincia de Burgos tendrá aviso amarillo por tormentas

VALLADOLID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Toda Castilla y León estará este domingo, 17 de agosto, en riesgo por altas temperaturas, con tres provincias en aviso naranja, Ávila, Valladolid y Zamora, mientras Burgos tendrá aviso amarillo por tormentas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, los avisos naranja por calor estarán activos en Ávila, Valladolid y Zamora desde 13.00 hasta las 21.00 horas, mismo período en el que las altas temperaturas afectarán a Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria con alerta amarilla por el mismo fenómeno. Además, el aviso amarillo por tormentas en Burgos estará vigente en el mismo horario.

En general, se prevé una jornada con cielo poco nuboso en la Comunidad, con nubosidad de evolución, sin descartar algunos chubascos dispersos con tormenta, preferentemente en zonas de montaña.

Las temperaturas mínimas, sin cambios o en ligero ascenso, y máximas sin cambios o en ligero descenso, mientras los vientos serán variables, con predominio del suroeste por la tarde, flojos con algunos intervalos de moderados.