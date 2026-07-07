Cámara de Comercio de Valladolid cifra en 530 millones año el impacto económico de Acor y en 1.776 los empleos creados

1102364.1.260.149.20260707132110 Abejón, Caramanzana y Posadas presentan el informe sobre el impacto económico de Acor - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Cámara de Comercio de Valladolid ha cifrado en 530,4 millones de euros al año el impacto económico de la cooperativa vallisoletana Acor y en 159,1 millones de euros el valor añadido bruto, lo que equivale al 0,24 por ciento del PIB de Castilla y León, a lo que se suman los 1.776 puestos de trabajo creados tanto directos --520-- como indirectos --562-- e inducidos --694--.

Esta estimación de empleos implica un efecto multiplicador del 3,42 de modo que cada puesto de trabajo directo generado por Acor, con cerca de 3.500 socios, sostiene más de 2,4 empleos adicionales en la economía de Castilla y León.

Estas son las principales conclusiones del informe 'Estudio del Impacto Socioeconómico de Acor 2021-2025' elaborado por el Servicio de Estudios de la Cámara de Valladolid que ha analizado cinco años de cifras de la cooperativa vallisoletana para comprender el impacto total sobre el territorio y sobre la sociedad de Castilla y León, ha explicado el director de informe, Noé Abejón.

El informe constata además que por cada euro de producción directa de la cooperativa vallisoletana la economía autonómica genera 3,4 euros adicionales a través de todo lo que necesita la fábrica de Olmedo para funcionar, como logística, energía, transportes y compras a otras empresas.

"Es una empresa tractora (...) si desaparece sería una auténtica tragedia", ha aseverado Abejón que ha situado a Acor como un "nodo económico del medio rural" de Castilla y León por ser un "gran transformador agroindustrial" y porque articula producción agraria, industrial, empleo, renta de socios, movilidad y gasto de entorno dentro de un mismo sistema.

El informe también destaca la "calidad" del empleo generado y constata que entre el 82 y el 86 por ciento de la plantilla tiene contrato indefinido y "prácticamente la totalidad" a jornada completa, a lo que se une que el 73 por ciento reside en el medio rural, "lo que refuerza el papel de la cooperativa en la fijación de población". Además, la mitad de la plantilla de Acor tiene entre 30 y 50 años mientras que el salario medio supera los 32.000 euros anuales.

"Una cosa es saberlo y otra es poder demostrarlo", ha significado por su parte el presidente de Acor, Jesús Posadas, que ha aprovechado la presentación del informe para exigir que la futura PAC mantenga las ayudas y el apoyo al cultivo de remolacha. "Es absolutamente prioritario", ha insistido el presidente de la cooperativa vallisoletana que se ha dirigido a las administraciones, europea, nacional y autonómica para que entiendan que no están subvencionando un cultivo y sí "invirtiendo en el motor de muchas familias están protegiendo al menos 1.800 empleos".

Posadas ha insistido en que las ayudas a la remolacha permiten sostener el tejido económico de una Comunidad Autónoma que sin el sector primario "simplemente no tendría tejido industrial". "Hablamos siempre de la zona rural", ha apostillado.

Por otro lado, Jesús Posadas ha destacado que el informe elaborado por la Cámara de Comercio "no es un estudio menor" y ha significado el "rigor académico" de un análisis "totalmente independiente y técnico" que ha puesto cifras a lo que "durante años fue para muchos solo una intuición".

Por último, el presidente de la Cámara de Valladolid, Víctor Caramanzana, ha reivindicado a Acor como un modelo empresarial que convierte la creación de valor en desarrollo territorial y en apoyo directo "a miles de agricultores de Castilla y León". "Es referente de la imprescindible aportación de las empresas a la cohesión territorial, fijando población y dinamizando la economía del mundo rural", ha destacado.

Noé Abejón ha explicado que el informe ha aplicado el modelo input-output de Castilla y León sobre cuatro escenarios de impacto progresivamente más amplios (actividad empresarial, redistribución cooperativa, gasto territorial asociado y movilidad), combinados con encuestas a socios, trabajadores, empresas proveedoras y visitantes, junto a un análisis ambiental y de presencia digital.

Para ello incorpora un análisis del impacto mediático y digital de Acor entre noviembre de 2024 y junio de 2025 cuando la cooperativa multiplicó por más de ocho su volumen de publicaciones y alcanzó más de 311.000 usuarios únicos.