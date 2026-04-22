Caminantes canarios inauguran la exposición 'Andariegos', que celebra 30 años de relación entre Gran Canaria y Segovia

Foto de grupo de la expedición canaria, junto a autoridades y caminantes de Segovia, con la camiseta de la primera caminata (hace 30 Años, roja), y la última (amarilla, 2025). - DIPUT. DE SEGOVIA

SEGOVIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La expedición de andariegos canarios, que de forma anual visita la provincia de Segovia, ha participado en la inauguración de la exposición 'Andariegos', organizada por la Asociación de Andariegos de Segovia para celebrar lso 30 años de hermanamiento entre el Cabildo de Gran Canaria y la Diputación segoviana, a través de las asociaciones de caminantes.

El presidente de la Diputación y parte del equipo de gobierno provincial han recibido en el Palacio Provincial a la expedición canaria que, en la celebración de los treinta años de hermanamiento entre el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el de Segovia, y los diez entre el Cabildo de Gran Canaria y la Diputación provincial, han mostrado la sintonía entre instituciones y entre caminantes isleños y mesetarios, en un breve acto encabezado por Miguel Ángel de Vicente, para inaugurar la exposición retrospectiva.

El presidente provincial ha gradecido la visita de los insulares, les ha dado la bienvenida "a su casa" y ha apuntado que la provincia "está encantada de recibirlos en cualquiera de sus doscientos ocho municipios". Para De Vicente, "un hermanamiento como éste ha producido un fuerte vínculo y una fuerte identidad entre dos territorios tan dispares, uno mesetario y otro insular".

Con De Vicente han participado en el acto el alcalde del municipio canario de Teror, José Agustín Arencibia; la teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Elena Álamo, y el presidente Asociación Cultural Andariegos de Segovia, Francisco García, asociación anfitriona de la iniciativa en la provincia.

Además, el presidente de la Asociación Profesional de Barman Aborigen Canarias, Guillermo Guedes, ha ejercido de representante del Cabildo ante la imposibilidad de viajar de los miembros de la institución.

Todas las partes se han mostrado "encantadas de compartir un acto como éste", que inaugura una exposición que muestra camisetas de cada marcha 'Madrid-Segovia' que dio lugar a la relación entre los dos territorios, noticias en la prensa local de cada edición y otros recuerdos de los 30 años que han pasado "y otros doce anteriores al primer hermanamiento", según ha relatado Francisco García, en los que cada año, un grupo de caminantes segovianos realiza en niviembre una visita a la isla canaria y, en primavera, ve correspondida esa visita con la presencia del grupo canario en la provincia, en una semana durante la que visitan diferentes municipios, conociendo sus monumentos, patrimonio natural y gastronomía.

El presidente provincial segoviano ha asegurado que "unir territorios es unir personas y de eso se trata esta hermandad; de que esa interrelación social se produzca con cualquier excusa", antes de intercambiar obsequios con los visitantes y de asegurar que las puertas de la Diputación seguirán abiertas y el compromiso con el pueblo canario continuará muchos años más.