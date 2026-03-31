El camino Bajo de Laguna en La Cistérniga mejora su accesibilidad y movilidad tras una inversión de 100.000 euros

Íscar (d) y el alcalde de La Cistérniga, Alberto Redondo, comprueban el estado del nuevo camino. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, acompañado por el alcalde de La Cistérniga, Alberto Redondo, ha visitado el camino Bajo de Laguna, uno de los caminos municipales que se han acondicionado y asfaltado con financiación de la institución provincial y que "mejora la movilidad y la seguridad de los vecinos".

El presupuesto total de las obras ha ascendido a 100.000 euros, financiados a través de la Diputación de Valladolid, señala la institución a través de un comunicado.

Los vecinos de La Cistérniga utilizan mucho este camino para desplazarse hacia Valladolid, así como por usuarios que realizan el trayecto en sentido inverso, por lo que constituye una vía de conexión habitual entre ambos municipios.

La actuación se ha desarrollado de forma coordinada entre administraciones. Por un lado, el Ayuntamiento de Valladolid ha acondicionado el tramo correspondiente a su término municipal, con una longitud aproximada de 200 metros. Por su parte, el Ayuntamiento de La Cistérniga, con financiación de la Diputación de Valladolid, ha ejecutado el acondicionamiento de un tramo de 745 metros dentro de su municipio, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Las obras han incluido la mejora del drenaje longitudinal mediante el perfilado de cunetas, así como el acondicionamiento de la plataforma del camino mediante la extensión de material artificial para la reparación de los baches existentes.

Asimismo, se han llevado a cabo trabajos de excavación y limpieza de blandones, seguidos del extendido de dos capas de mezcla bituminosa en caliente para garantizar una mayor durabilidad del firme.

La intervención se ha completado con la instalación de señalización horizontal y vertical, por lo que se refuerza la seguridad vial y facilitando la circulación de vehículos y peatones.