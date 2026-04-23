Un camionero herido en Guijuelo (Salamanca) al volcar su vehículo pesado

SALAMANCA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un camionero de unos 30 años ha resultado herido esta tarde en accidente de tráfico en el término salmantino de Guijuelo, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido poco antes de las 16.43 horas, que es cuando el 112 ha recibido una llamada que informaba del vuelco de un camión en el pk 388 de la N-630, en Guijuelo, donde ha resultado herido el conductor, un hombre de unos 30 años.

Se ha informado a la policía local de Guijuelo, a Tráfico de Salamanca y a Sacyl.