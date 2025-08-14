El Campamento Aspaym reúne en León a más de 130 menores con actividades inclusivas en su XXVIII edición

LEÓN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XXVIII edición del Campamento Aspaym ha finalizado este jueves tras acoger durante 12 días a más de 130 niños y niñas con y sin discapacidad en El Bosque de los Sueños, en el municipio leonés de Cubillos del Sil, donde han participado en actividades inclusivas con la música disco como hilo conductor.

En el marco de la programación, desde el 3 de agosto, más de una treintena de monitores han organizado juegos y dinámicas adaptadas para todos los participantes, tanto de mañana como de tarde y noche.

Entre las propuestas diurnas han figurado rutas por la naturaleza, circuitos de karts, yincanas acuáticas y actividades como Aspaym Pool, Aspaym Adventure, Misiles o Atrapa la Bandera.

Por la noche, los menores han realizado distintas dinámicas como El Mamut y la Luna, un cluedo con personas reales, la Noche del Terror o el Pabellón Psiquiátrico.

Según un comunicado de la federación recogida por Europa Press, en esta edición, coorganizado por la Federación Nacional Aspaym y el Real Patronato sobre Discapacidad, han participado 60 menores en régimen de pernocta y 74 en modalidad de campamento de día.

En este marco, uno de cada seis inscritos procede del medio rural, con localidades representadas como el municipio abulense de Las Navas del Marqués, Santa María del Páramo y Villaturiel, de León; Matapozuelos, de Valladolid; o Monfarracinos, de Zamora. También han acudido niños y niñas de ciudades como Albacete, Barcelona, Burgos, Gijón o Pamplona.