La campaña Bono Consumo en León 2025 se consolida como un "éxito" y concluye con 8.731 compradores beneficiados

El presidente de la Cámara de Comercio de León, Javier Vega (centro), con la concejala de Comercio, Camino Orejas y el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, hacen balance de la Campaña Bono Consumo en León 2025. - EUROPA PRESS

LEÓN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña Bono Consumo en León 2025, impulsada por la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento en colaboración con la Junta, se consolida en su séptima edición como un "éxito" y concluirá el próximo día 30 con 8.731 compradores beneficiados.

La campaña ha permitido poner en circulación 1.840.000 euros en los últimos meses, de los cuales 300.000 euros han sido aportados por el Consistorio y la Junta con el objetivo de apostar por el comercio de proximidad, dinamizar la economía de la capital leonesa y permitir a la ciudadanía ahorrar en sus compras.

Los ciudadanos leoneses han gastado el importe de los bonos principalmente en ropa; decoración, iluminación y electricidad y, en tercer lugar, en librería y papelería. La actual convocatoria de la campaña se ha extendido con el objetivo de que los usuarios pudieran usar los bonos para sufragar los gastos del inicio del curso escolar.

El presidente de la Cámara de Comercio de León, Javier Vega, ha destacado la colaboración entre diferentes administrciones en el impulso de esta iniciativa y ha apuntado que los pagos a los comercios adheridos a la campaña se han realizado "de forma rigurosa" cada lunes, por lo que el abono de estas cantidades está "totalmente asegurado".

A falta de una semana para que concluya el plazo para consumir los bonos aún quedan por canjear algunos por importe de 80.000 euros. El remanente de la iniciativa se sumará a los de convocatorias anteriores para invertir en otros proyectos.

"MÁS QUE UN INCENTIVO ECONÓMICO".

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha expresado que la campaña es "más que un incentivo económico", ya que supone una apuesta por el comercio de cercanía y la hostelería. Además, tiene un impacto "muy positivo" en la economía local, por lo que la Junta "seguirá apostando" por este tipo de propuestas.

Por su parte, la concejala de Comercio, Camino Orejas, ha señalado que el Ayuntamiento "no puede estar más satisfecho" con esta propuesta que alcanza su séptima edición. "Desde el Ayuntamiento de León vamos a seguir trabajando para que pueda seguir en próximas ediciones para todos los leoneses", ha asegurado.

CAMPAÑA.

Como en ediciones anteriores, la iniciativa se ha desarrollado mediante tres modalidades: bonos con un valor nominal de cinco euros, bonos con un valor nominal de 20 euros y bonos con un valor nominal de 50 euros, cantidades de las cuales se descuenta al usuario el 25 por ciento en las compras efectuadas.

Por cada DNI o NIE se han podido adquirir bonos por valor de 150 euros y han sido compatibles con cualquier tipo de descuento, oferta y rebaja. Una vez adquiridos y no canjeados no generarán derecho a devolución y se han podido abonar de manera presencial en la Cámara de Comercio, mediante Bizum y con tarjeta de crédito.

En el caso de los establecimientos comerciales, el límite máximo de canje de bonos es de 30.000 euros, mientras que el límite para la hostelería son 15.000 euros.