La campaña de cheques para el comercio de Ávila activará 80.000 euros en descuentos entre el 11 de mayo y el 15 de junio

ÁVILA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La campaña de cheques descuento que el Ayuntamiento de Ávila, con la colaboración de CEOE Ávila, pone en marcha este año en apoyo del comercio de proximidad activará 80.000 euros y se desarrollará del 11 de mayo al 15 de junio.

La teniente de alcalde de Empleo, Industria y Comercio del Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Prieto, y el secretario de organizaciones de CEOE Ávila, Javier Marfull, han presentado este lunes esta iniciativa íntegramente financiada por el Consistorio abulense y que tiene como objetivo apoyar al comercio de proximidad.

Para los comercios, precisamente, la campaña comienza este lunes 6 de abril, con la apertura del plazo de solicitud de participación de los establecimientos.

Una vez finalizado este plazo, se abrirá una segunda fase, también dirigida a los comercios, del 27 de abril al 10 de mayo, para darse de alta como establecimiento participante en la campaña en la aplicación habitual.

Por su parte, los consumidores podrán participar en la campaña de cheques al inscribirse en la plataforma que se habilita para este fin (Buybono), de modo que la campaña se desarrollará, para poder descargarse y hacer uso de los cheques, entre el 11 de mayo y el 15 de junio, ambos incluidos.

Cada usuario, mayor de 16 años y empadronado en la ciudad de Ávila, dispondrá, desde su inscripción, de un plazo de 48 horas para descargarse un máximo de dos cheques y canjearlos en cualquiera de los comercios adheridos.

En el caso de no hacerlo, el importe volverá a la bolsa de crédito. Además, cada cheque tendrá un valor de 10 euros, de modo que cada usuario podrá beneficiarse de 20 euros en cheques, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Como viene siendo habitual, para el uso de cada uno de los cheques, será necesario realizar un gasto mínimo en el establecimiento de 20 euros, mientras que, para el gasto de los dos cheques (20 euros) será necesario realizar un gasto mínimo de 50 euros.

La teniente de alcalde de Empleo, Industria y Comercio ha animado a la participación tanto de los establecimientos como de los consumidores, a la vista del "éxito" cosechado en iniciativas anteriores similares que se han puesto en marcha desde el Ayuntamiento de Ávila, como el año pasado, con 120 establecimientos adheridos.

De la misma forma, el secretario de organizaciones de CEOE Ávila, Javier Marfull, ha valorado la campaña porque activa al tejido comercial de la ciudad y también a los consumidores, y ha subrayado el retorno habitual que suele tener este tipo de iniciativas, que permiten multiplicar por cuatro o cinco la inversión realizada.

Asimismo, ha destacado la importancia de la campaña para incidir en el consumo en el comercio de proximidad, que permite activar la economía de la ciudad y también contribuir al conjunto de trabajadores que se ve implicado en el comercio.