Campaña de donación de sangre este miércoles en Ponferrada (León) ante las reservas "algo bajas"

PONFERRADA (LEÓN), 24 (EUROPA PRESS)

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León llevará a cabo este miércoles en Ponferrada (León) una campaña de donación de sangre, dado que las reservas están "algo bajas".

En concreto, los interesados podrán acudir a donar sangre a la plaza del Ayuntamiento de 8.30 a 14.15 horas y, para hacerlo, deberán llevar el DNI.

Según se expone en la página web del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León , las reservas que se encuentran más bajas son las de los tipos A+ y A-.

Para poder donar sangre es necesario tener entre 18 y 65 años y tener un peso superior a 50 kilogramos. Asimismo, se requiere no padecer ni haber padecido anteriormente ninguna enfermedad transmisible por la sangre (Hepatitis B, Hepatitis C, SIDA, sífilis, etc.).