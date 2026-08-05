La campaña extraordinaria de asfaltado llegará desde este jueves a once calles de siete barrios de Salamanca

SALAMANCA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca iniciará este jueves la campaña extraordinaria de asfaltado que llegará a once calles, avenidas y glorietas de siete barrios de la ciudad, con un total de 34.605 metros cuadrados de superficie.

Los trabajos se llevarán a cabo en los barrios de Chinchibarra (avenidas de San Agustín y Vicente del Bosque), El Tormes (Vía Helmántica), El Zurguén (avenida Virgen del Cueto), Garrido (calles Lázaro Ralero, Fernando Santos y Enrique de Villena), Hospital (avenida del Doctor Ramos del Manzano), Oeste (calles Granero y Vitigudino) y Puente Ladrillo (avenida de Santiago Madrigal).

Los primeros trabajos comenzarán este jueves con las labores previas de levantamiento de tapas en Vía Helmántica y en la calle Doctor Ramos del Manzano.

El arranque de la campaña extraordinaria llega tras la reciente conclusión de la campaña ordinaria de asfaltado, cuyos últimos trabajos se han desarrollado en la calle María Auxiliadora, entre la avenida de Portugal y Doña Urraca, en el barrio de Garrido.