El Campeonato del Mundo de Puzzles 2026 se traslada a Feria de Valladolid y espera 2.500 participantes de 70 países

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, presenta el Campeonato del Mundo de Puzles 2026 junto al presidente de la Federación Mundial del Puzle, Alfonso Álvarez-Ossorio - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición del Campeonato del Mundo de Puzzles (World Jigsaw Puzzle Championship, WJPC) arranca este miércoles, 16 de septiembre, en una edición que contará con una nueva sede en Feria de Valladolid ya que el certamen espera una participación de 2.500 personas procedentes de 70 países al haber registrado un "crecimiento sin precedentes" y consolidar esta cita como la mayor competición de puzzles del mundo.

Aunque la competición se trasladará para dar respuesta al crecimiento del campeonato, la Cúpula del Milenio formará parte esencial del evento y volverá a convertirse en un punto de encuentro para aficionados llegados de todo el mundo con una exposición gran exposición internacional dedicada a la historia del puzzle, ausente en la edición de 2025.

Así lo ha trasladado la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, durante la presentación del certamen que ha tenido lugar este miércoles y en la que también ha participado el presidente de la Federación Mundial del Puzle, Alfonso Álvarez-Ossorio.

Durante su intervención, Jiménez ha subrayado que la llegada de miles de participantes y acompañantes volverá a generar un "importante retorno económico" para Valladolid, en la medida en que se estima que el impacto económico directo e indirecto superará los tres millones de euros, lo que beneficiará especialmente a hoteles, apartamentos turísticos, restaurantes, comercios, empresas de transporte y servicios vinculados al turismo.

La celebración del campeonato coincide además con un periodo de elevada ocupación turística, ha explicado la edil, lo que contribuye a posicionar internacionalmente la imagen de Valladolid en mercados estratégicos como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Francia.

A este impacto presencial se suma la repercusión digital del evento, en tanto en cuanto las retransmisiones en directo a través de redes sociales y plataformas de streaming alcanzan cada año a decenas de miles de espectadores en todo el mundo, que acumulan millones de visualizaciones y proyectan la imagen de la ciudad a una audiencia global.

Precisamente, la responsable de Turismo ha señalado que la internacionalización se mantiene como uno de los "principales rasgos distintivos del campeonato", en el que estarán representados 70 países, con Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y España encabezando la lista de participantes.

Cada año nuevos países organizan campeonatos nacionales oficiales bajo el paraguas de la Organización del Campeonato del Mundoo (WJPC), alimentando el crecimiento de una comunidad internacional que encuentra en Valladolid su gran punto de encuentro anual.

CINCO DÍAS DE COMPETICIÓN INTERNACIONAL

Por su parte, el presidente de la Federación Mundial del Puzle ha detallado que el campeonato mantendrá sus tres modalidades oficiales --individual, parejas y equipos-- y se hará oficial la competición por países, donde una selección de los ocho mejores puzzleros de cada país lucharán por resolver en el menor tiempo un puzzle de 1.500 piezas.

Esta prueba dará comienzo el viernes a las 13.00 horas, aunque la competición comenzará el jueves 17 de septiembre con las primeras rondas clasificatorias de la categoría individual y se desarrollará de forma ininterrumpida hasta el domingo 20, jornada en la que se disputará las finales de parejas e individual y tendrá lugar la ceremonia de clausura.

El programa incluirá decenas de pruebas clasificatorias, semifinales y finales, en las que los mejores especialistas del mundo competirán contra el cronómetro resolviendo puzzles de 500 y 1.000 piezas.

La categoría por equipos volverá a ser una de las más espectaculares y estratégicas, mientras que las finales individual y de parejas concentrarán la máxima emoción del campeonato durante la mañana del domingo ante cientos de espectadores presenciales y miles de seguidores conectados desde diferentes países.

En este sentido, también ha explicado que el mercado mundial del puzzle factura en todo el mundo más de 7.100 millones de euros anualmente, siendo precisamente el principal patrocinador del evento la marca alemana Ravensburger, líder del sector y productora de una parte de los 800 millones de puzzles que se producen al año para satisfacer la demanda de los entusiastas del puzzle en todo el mundo.

El Mundial está patrocinada por la marca alemana Ravensburger, cuenta además con otros patrocinadores destacados como el Ayuntamiento de Valladolid (Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad) Caja Rural de Zamora, Universidad Europea Miguel de Cervantes, la marca Modulación Baños Modulares y Coca-cola.

GRAN ESPACIO PARA AFICIONADOS

El emblemático recinto de la Cúpula del Milenio acogerá nuevamente la gran exposición internacional dedicada a la historia del puzzle, ausente en la edición de 2025.

La muestra ofrecerá un recorrido por más de 250 años de historia de este entretenimiento, desde los primeros rompecabezas educativos del siglo XVIII hasta las producciones actuales que hoy conforman una industria global.

La exposición reunirá piezas únicas pertenecientes a la mayor colección de puzzles antiguos de Europa, con ejemplares históricos de extraordinario valor que permitirán conocer la evolución de los materiales, técnicas de fabricación, ilustraciones y formatos que han acompañado al puzzle a lo largo de más de dos siglos y medio.

Además, la Cúpula del Milenio funcionará como un gran espacio abierto para la comunidad internacional del puzzle. Durante los días del campeonato, cualquier aficionado podrá acudir para montar puzzles libremente, compartir experiencias con participantes de otros países y disfrutar de actividades paralelas en un ambiente distendido y participativo.

El Campeonato del Mundo de Puzzles (WJPC) será accesible tanto para los asistentes presenciales como para los espectadores en línea. El evento podrá seguirse en directo a través de las redes sociales oficiales del WJPC y de sus miembros asociados en tres idiomas (español, inglés e italiano) y de forma presencial en la Feria de Muestras, donde se instalarán varias pantallas gigantes para que el público disfrute de la emoción en tiempo real.