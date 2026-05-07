El Campeonato de Piragüismo Diputación de Palencia congregará a más de 200 palistas de 30 clubes el día 10 en Torquemada

Presentación del Campeonato de Piragüismo Diputación de Palencia. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 palistas de 30 clubes se van a dar cita este domingo, 10 de mayo, en la localidad palentina de Torquemada en el Campeonato de Piragüismo Diputación de Palencia.

Esta competición, puntuable para la XXIII Copa Nos Impulsa de Castilla y León, dará comienzo a las 10.00 horas desde el embarcadero del puente romano de Torquemada y contará con piragüistas de clubes de Castilla y León, Asturias, Cantabria, el País Vasco y La Rioja.

La prueba, organizada por la Delegación Provincial de Piragüismo y el Club Palentino de Piragüismo, cuenta con la colaboración y el patrocinio del Ayuntamiento de Torquemada y de la Diputación de Palencia.

El diputado de Deportes, Eduardo Tejido ha recordado durante la presentación del campeonato cómo la institución provincial viene colaborando con esta prueba desde el año 2015.

"Siempre en su afán de apoyar el deporte en general y el piragüismo en particular, pues es una disciplina que es muy practicada en nuestra provincia, de la que han salido grandes deportistas que han llevado el nombre de Palencia por todo el mundo", ha señalado.

PROMOCIÓN DE LA ZONA

En este sentido , ha destacado que muchos de los piragüistas que participan en la prueba, acudirán a Torquemada acompañados por familiares y amigos, por lo que se pretende aprovechar este evento para promocionar la comarca, "esperando que puedan conocer y disfrutar de uno de los municipios más bonitos del Cerrato palentino y de sus alrededores".

La prueba contará con diferentes distancias en función de la categoría, con un recorrido de 5.000 metros para juveniles, sub-23, sénior y veteranos, aunque también habrá participación en todas las categorías menores.

Los palistas prebenjamines y benjamines recorrerán 1.000 metros, mientras que, por su parte, los alevines, infantiles y cadetes completarán un recorrido de 3000 metros. El resto de categorías, desde juveniles hasta veteranos, recorrerán un total de 5.000 metros.

Entre los 30 clubes participantes están incluidos varios de la provincia: C.D. Fuentes Carrionas, de Velilla del Río Carrión; C.D. Piragüismo Los Águilas, de Aguilar de Campoo, y el C.D. Tritones del Pisuerga, de Alar del Rey.