El campo de La Balastera acogerá la celebración de Halloween en Palencia ambientada en Piratas del inframundo

PALENCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El campo de fútbol de La Balastera de Palencia se transformará el próximo viernes, 31 de octubre, albergará en sus instalaciones la fiesta de Halloween de este año, que tendrá como temática principal los piratas.

A través de una ambientación terrorífica, las instalaciones recrearán escenarios inspirados en este universo: calaveras, una isla del tesoro abandonada, cementerios y barcos fantasmas.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el concejal de Actividad Físico Deportiva y Salud, Orlando Castro, quien ha explicado que desde las 16.30 horas hasta la medianoche se podrá disfrutar de una fiesta de Halloween diferente.

"Dado el éxito que tuvo el año pasado en el parque Isla Dos Aguas hemos decidido repetirlo dándole un toque más terrorífico en los sótanos de la Nueva Balastera con un recorrido más nocturno", ha explicado el concejal, quien ha apuntado que es una actividad gratuita dirigida para todos los públicos, en la que se une lo recreativo con lo lúdico y deportivo creando un punto de encuentro para todos aquellos que les gusta disfrazarse en este día "en un icónico espacio lleno de emoción y de sorpresas".

Concretamente, este evento, organizado por el Patronato Municipal de Deportes en colaboración con el Club de Atletismo Saborea Cuatro Cantones, ofrecerá una experiencia única con la participación de profesionales disfrazados y maquillados, que se encargarán de ambientar y acondicionar el campo de fútbol y los sótanos.

HORARIO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

De esta forma, la jornada estará dividida en dos franjas horarias, una primera de 16.30 a 19.30 horas, dedicada a los menores de nueve años y con actividades lúdico-deportivas, mientras que de 20.00 a 00.00 horas los más mayores podrán disfrutar de un pasaje del terror que está recomendado para mayores de diez años.

En este sentido, el presidente del Club de Atletismo Saborea Cuatro Cantones, Mariano Clavo, ha detallado que a lo largo del evento se instalarán varias carpas con atracciones de feria decoradas al estilo de Halloween que incluirán lanzamientos de anillos a calabazas y brujas, el juego de la momia, el vampiro ciego, la calabaza y el fantasma volador y los bolos fantasmas. También se llevará a cabo un concurso de disfraces con premios para todas las edades.

Por su parte, una treintena de figurantes del pasaje del terror trasladará a los asistentes "al lugar más escalofriante que jamás hayan vivido", convirtiéndose en el campo de fútbol de La Balastera en protagonistas de una autentica película de terror pirata en la que vivirán el desembarco en una isla perdida llena de tesoros, atravesarán selvas repletas de animales, fondos marinos, cementerios, guerras de barcos piratas y tormentas, y un último tramo donde los más valientes deberán de atravesar diferentes desafíos.

Para participar en esta sesión, el acceso estará situado en la esquina de las puertas 2 y 3, ubicadas en las calles Portugal y Marta Domínguez. Además, como complemento a la fiesta, se instalará una Plaza del Terror, con animación y música desde un camión escenario decorado especialmente para la ocasión. Todo ello, en un evento que contará con diferentes puntos de salida y servicios médicos.