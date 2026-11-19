La Casa Ucieda-Osorio de Camponaraya (León) acoge hasta el próximo 31 de enero de 2027 la exposición 'La creatividad como clamor emergente de libertad' de Juan Carlos Mestre. - ILC

LEÓN, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa Ucieda-Osorio de Camponaraya (León) acoge hasta el próximo 31 de enero de 2027 la exposición 'La creatividad como clamor emergente de libertad', con la que el Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la Diputación Provincial aborda, realza y exhibe el universo creativo y vital de Juan Carlos Mestre.

La presente muestra se centra en la figura de Juan Carlos Mestre, nacido en Villafranca del Bierzo en 1957, un ser genuino y versátil que, según ha explicado Luis García Martínez, director del departamento de Arte y Exposiciones del ILC y comisario de la exhibición, "fascina y embelesa con la dicción y la palabra, en ocasiones transformada en acción performativa sonora, dramática e integral, al modo de los juglares".

García Martínez se ha referido a Mestre como un artista ilustrado, enciclopédico y enraizado en civilizaciones actuales y ancestrales: "Es un personaje surgido de la escasez, que se ha sumergido con vehemencia en los valiosos mares de la erudición a lo largo de su fértil y vital devenir".

Al mismo tiempo, ha destacado que el autor es un emigrante y autoexiliado reflexivo y perspicaz, "en voz rebelde, enérgica y denunciante que se eleva ante las inmundicias", además de referirse a su compromiso visceral con el ser humano, con la libertad y con un futuro sin barreras. "En realidad eso es Mestre, un encomiable e imprescindible utópico en estos tiempos de tinieblas y tormentas. Un creador de mundos y territorios fantásticos, lúdicos y fascinantes donde tienen cabida todos los seres posibles. Una estrella que nos ilumina e impele en este apocalíptico pero esperanzado presente que nos toca vivir", ha añadido.

La exposición pretende ser una aproximación sucinta pero estructural a su figura, biografía y obra que parte de un diálogo abierto e interactivo con diversos medios creativos y plásticos como la literatura, la poesía, los libros de artista, la fotografía, la pintura, el dibujo, la escultura, la performance y la música hasta llegar a la instalación en un sentido global, sgún ha informado a Europpa Press en un comunicado el ILC.

APROXIMACIÓN A SU FAMILIA E INFANCIA

La propuesta se inicia con una aproximación a su familia e infancia en el lugar germinal de Villafranca del Bierzo. Su madre surge como cimiento de la revelación de la palabra, inauguración de un hilvanado de términos y amasado de personajes e historias de un universo singular, sugerente y rebelde, que congrega sus ambientes de infancia como un humus fértil.

De esta forma, están presentes sus primeros entornos culturales: Gil y Carrasco y Norberto Beberide, y sus referentes literarios esenciales, Antonio Gamoneda, amigo y metafórico padre; Antonio Pereira o Victoriano Crémer, pero al mismo tiempo emerge su compañero Gilberto Ursinos, poeta políglota que le legó tres libros.

Cacabelos también está presente como villa señera de sus primeros pasos y reconocimientos, mientras que la ciudad de Concepción en Chile se convirtió, entre 1982 y 1989 --durante la dictadura de Pinochet--, en el espacio de nuevas aperturas y realidades; un espacio de reencuentro espiritual con Pablo Neruda o Huidobro, cierta proximidad a Violeta Parra y Nicanor Parra y de descubrimiento de escritores, poetas y amigos esenciales en su trayecto humano, entre ellos Gonzalo Rojas.

REENCUENTRO CON MADRID

En 1989 se reencontró con Madrid, espacio vivencial, creativo y de referencia hasta la actualidad junto con su original Villafranca del Bierzo y durante su estancia en San Pietro in Montorio de Roma, redescubrió a Keats.

Tras su regreso a Madrid retomó su trayectoria creativa en el ámbito plástico, una vertiente que se inició en 1987 en Chile en la galería El Caballo Verde y se amplió con múltiples muestras en galerías de España, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. En 1999 obtuvo la Mención de Honor en el Premio Nacional de Grabado de la Calcografía Nacional, similar distinción en la VII Bienal Internacional de Grabado Caixanova 2002, Premio Internacional de Arte Gráfico Atlante 2009 y III Premio Internacional de Grabado de la Fundación Vivanco en el 2010.

LITERATURA

En el ámbito literario, y desde sus primeros pasos en Villafranca, el hijo del panadero ya obtuvo su primer premio local con una elegía dedicada a Ursinos. Posteriormente llegaron el Adonais con 'Antífona de otoño en el valle del Bierzo' en 1985, el Jaime Gil de Biedma con 'La poesía ha caído en desgracia' en 1992, el Jaén de poesía con 'La tumba de Keats' en 1999, el Nacional de poesía con 'La casa roja' en 2009, el de la Crítica de poesía castellana con 'La bicicleta del panadero' en 2012, el Premio de las Letras de Castilla y León por el conjunto de su obra en 2017, así como la Medalla Europea Homero de Poesía y Arte, y el Annual Cheng Ziáng Prize of the China Writers Association.

En el espacio de la Casa Ucieda-Osorio de Camponaraya, recientemente rehabilitado, el visitante tendrá ocasión de iniciar un viaje imaginario y lúdico de la mano de algo más de sesenta creadores y sus obras, incluidos Mestre y Alexandra

'Juan Carlos Mestre: la creatividad como clamor emergente de libertad' podrá contemplarse en la Casa Ucieda-Osorio de Camponaraya hasta el 31 de enero con entrada gratuita los jueves y viernes, de 16.30 a 19.30 horas y los sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.30 horas.