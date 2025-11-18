Campus periféricos de toda España se dan cita la próxima semana en Ponferrada para abordar retos y necesidades comunes

Campues de Ponferrada de la Universidad de León (ULE), que acogerá las I Jornadas Nacionales de Campus Periféricos. - ULE

LEÓN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de una veintena de vicerrectores y representantes de campus periféricos de todo el territorio nacional se darán cita los días 25 y 26 de noviembre en Ponferrada para generar alianzas y analizar los problemas y necesidades compartidas.

Nacen así las I Jornadas Nacionales de Campus Periféricos, el primer evento de estas características que, con representantes de algunos de los campus periféricos de Castilla y León, pero también de las Islas Baleares, Asturias, Tenerife, Alicante o Ceuta y Melilla, abordará el papel transformador de estas instituciones, su modelo organizativo y los retos a encarar en el futuro.

Los campus periféricos, "imprescindibles" en un sistema universitario público que pretende democratizar el acceso a la educación superior y fomentar el desarrollo económico y social de todo el territorio y no solo de las grandes ciudades o cabeceras de provincia, resultan fundamentales en la distribución equitativa de recursos y oportunidades, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

En este contexto, y a falta de un órgano permanente sectorial encargado de los campus periféricos, la Universidad de León (ULE) pretende que estas jornadas abran vías de colaboración para un desarrollo universitario global que tenga en cuenta las sinergias entre el campus principal y el campus periférico, pero también entre la universidad, la empresa y la sociedad.

Durante dos días los participantes abordarán temas como las principales demandas de estos campus, los modelos y estructuras de gestión o la financiación. Así, las Jornadas se convierten, según la vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués, en "un evento pequeño de enorme trascendencia".