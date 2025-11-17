El Campus de Ponferrada implementa estrategias docentes innovadoras para reforzar la formación en lactancia materna

Imagen de uno de los talleres de formación en lactancia materna desarrollado en el Campus de Ponferrada de la ULE. - ULE

PONFERRADA (LEÓN), 17 (EUROPA PRESS)

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) ha implementado nuevas estrategias docentes "más vivenciales e innovadoras" en el Grado de Enfermería con el objetivo de mejorar la formación en lactancia materna tras detectar que la preparación práctica del estudiantado sigue siendo insuficiente.

Esta carencia se aprecia en aspectos "clave" como la asesoría y el acompañamiento a las madres, tal y como revela el estudio 'Conocimientos sobre lactancia materna en estudiantes de Enfermería', que hace una llamada de atención sobre la necesidad "urgente" de reforzar la formación práctica en un área esencial para la salud materno-infantil.

Así lo ha explicado el doctor Cristian Martín Vázquez, uno de los autores del trabajo e integrante del grupo HEQoL (Health-Related Quality of Life) de la ULE, dedicado a la promoción de la salud y la mejora de la calidad de vida mediante la investigación en Enfermería, que advierte que los conocimientos de los estudiantes son limitados cuando deben enfrentarse a situaciones.

"Los conocimientos teóricos del alumnado son adecuados, pero se detectan dificultades significativas cuando deben aplicar esos conocimientos en situaciones reales con madres y recién nacidos", ha destacado y ha señalado que esta falta de preparación práctica puede contribuir al abandono precoz de la lactancia.

La citada investigación ha permitido detectar factores que influyen positivamente en la formación, como haber rotado por unidades de maternidad o neonatología, tener experiencia personal en lactancia o haber participado en actividades con grupos de apoyo como Lacta Bebé en El Bierzo, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

AULA INVERTIDA Y APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

A partir de estos resultados que hablan de una brecha formativa, el Campus de Ponferrada ha impulsado la puesta en marcha de nuevas dinámicas docentes basadas en metodologías innovadoras, como el aula invertida o el aprendizaje experiencial, que permiten a los estudiantes enfrentarse a situaciones de acompañamiento similares a las que encontrarán en su futuro ejercicio profesional.

Concretamente, el Grado de Enfermería ha reforzado la formación de lactancia mediante talleres prácticos de asesoría, orientados a desarrollar la comunicación y el acompañamiento emocional, simulaciones clínicas con muñecos especializados para el aprendizaje de técnicas de agarre, postura y resolución de complicaciones y trabajo colaborativo con centros sanitarios, para favorecer la integración temprana del alumnado en escenarios reales.

Estas acciones, según ha explicado el investigador, están permitiendo disminuir la variabilidad entre estudiantes y asegurar que todos adquieren las competencias necesarias para prestar un acompañamiento de calidad a las madres lactantes.

SESIÓN PRÁCTICA

Dentro de este nuevo modelo docente, el Campus ha celebrado este lunes una nueva sesión práctica de lactancia materna, en la que madres y bebés han sido invitados al aula para compartir su experiencia real de amamantamiento.

Durante la clase, los estudiantes pudieron observar de primera mano una lactancia en curso, identificar dificultades habituales y presenciar cómo se realiza in situ una correcta asesoría, reforzando así las competencias que deberán aplicar en su práctica clínica.

"Se trata de una acción formativa de enorme valor, tanto para los estudiantes como para las propias madres, que se sienten acompañadas mientras contribuyen a mejorar la formación de futuros profesionales", ha destacado.

La sesión de este lunes se ha centrado especialmente en casos donde existen dificultades en la lactancia, lo que ha permitido enfrentarse a situaciones más complejas y desarrollar habilidades de observación, comunicación y resolución de problemas en un entorno real y seguro.

RECONOCIMIENTOS

Además de su aplicación docente, este trabajo se está ampliando mediante una publicación multicéntrica en colaboración con diversas universidades españolas, entre ellas la Universitat Jaume I, así como con un proyecto internacional con la Universidad de Coimbra, donde actualmente se están recogiendo datos tras haber adaptado de forma transcultural el cuestionario empleado en España.

La relevancia del estudio ha quedado reconocida recientemente en la II 'Jornada Castellano-Leonesa de Investigación en Lactancia Materna' celebrada en la Universidad de Salamanca, donde recibió el premio a la mejor comunicación oral entre más de medio centenar de trabajos presentados.

La investigación, en el que han participado también Marta Barredo Corral, Laura Rosón Matilla, Esther Martínez Bécares, José David Urchaga Litago y Lidia Lestegas Rodríguez, ha sido realizada en colaboración con la Universidad Pontificia de Salamanca y con la participación de profesionales del Servizo Galego de Saúde y de Sacyl.