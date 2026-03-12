Los campus de Ponferrada (León) y Melilla refuerzan la cooperación entre centros universitarios periféricos

La vicerrectora del Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE), Pilar Marqués, durante su visita a Melilla. - ULE

PONFERRADA (LEÓN), 12 (EUROPA PRESS)

La vicerrectora del Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE), Pilar Marqués, ha visitado el campus de Melilla de la Universidad de Granada con el objetivo de reforzar la cooperación entre universidades que desarrollan su actividad en territorios alejados de las sedes principales y conocer de primera mano la integración del campus en la ciudad.

Durante la visita, Marqués ha comprobado cómo Melilla está "totalmente implicada" en su proyecto universitario, con infraestructuras que se desarrollan para beneficiar tanto a la ciudad como a la universidad, "facilitando que los estudiantes puedan realizar prácticas y actividades académicas en distintos puntos de la ciudad".

La visita también ha servido para que el Campus de Ponferrada ceda oficialmente el testigo de la celebración de la segunda edición de las Jornadas Nacionales de Campus Periféricos, que se celebrará en Melilla a finales de octubre y principios de noviembre de 2026.

Estas jornadas, según ha destacado Marqués, tienen como objetivo promover estrategias conjuntas que fortalezcan el papel académico y territorial de los campus descentralizados y en su primera edición fueron "clave" para generar un espacio de diálogo, intercambio de experiencias y consolidación de redes de colaboración entre universidades de toda España, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Durante su estancia, Marqués se ha reunido con Salvador del Barrio García, vicerrector para los campus de Ceuta y Melilla, y con los equipos decanales de las distintas facultades para conocer la realidad académica y organizativa del campus e intercambiar impresiones sobre los retos y oportunidades a los que se enfrenta. Asimismo, ha mantenido encuentros con el diputado delegado de Asuntos Universitarios de Melilla y con la directora de Política Universitaria.

Dentro de la agenda institucional, la vicerrectora ha sido recibida por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, y ha subrayado el "empuje y el compromiso" territorial de Melilla con su campus. "Tienen muy claro que el crecimiento de la universidad y de la ciudad van de la mano y están poniendo en marcha infraestructuras que servirán de apoyo a nuevos grados", ha apostillado.

La visita además ha permitido fortalecer los lazos entre los campus de Ponferrada y Melilla y entre ambas ciudades, con el objetivo de convertirlas cada vez más en ciudades universitarias integradas en sus entornos académicos y sociales.