El V Campus Rural oferta en León 25 becas remuneradas de tres meses con una dotación de 1.000 euros mensuales

La Universidad de León y el Gobierno de España presentan el V Campus Rural en la Facultad de Filosofía y Letras del Campus de Vegazana. - EUROPA PRESS

LEÓN 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) y el Gobierno de España han presentado este lunes la quinta edición del programa Campus Rural, una iniciativa mediante la cual se ofertarán en la provincia leonesa 25 becas remuneradas de tres meses con una dotación de 1.000 euros mensuales.

La propuesta se consolidada como una de las principales herramientas para conectar el talento universitario con el medio rural y favorecer la empleabilidad en estos entornos.

La Facultad de Filosofía y Letras de la ULE ha acogido este lunes una jornada informativa sobre el programa Campus Rural dirigida al estudiantado, que ha contado con la presencia de la rectora de la ULE, Nuria González, y el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón.

Durante su intervención, Nuria González ha destacado el compromiso de la ULE con el medio rural y ha animado a los estudiantes a que participen en el programa, que permite conocer la realidad del entorno y contribuir desde el talento universitario al desarrollo de los pueblos leoneses.

El programa Campus Rural registra un elevado grado de satisfacción, según arrojan las encuestas, con una valoración media de 4,7 sobre cinco por parte del estudiantado y de 4,8 por parte de las entidades participantes.

RECOMENDADA AL 100%

Además, el 90 por ciento de los participantes considera que la experiencia mejora su formación académica y el cien por ciento de los mismos la recomendaría. Especialmente significativo es que el 95 por ciento del alumnado afirma que le gustaría desarrollar su futuro profesional en el medio rural, según ha explicado Héctor Alaiz Moretón.

En este sentido, ha hecho hincapié en que, lejos de ser un problema, el medio rural es una oportunidad y ha destacado que la iniciativa es una herramienta "clave" para conectar talento, innovación y arraigo al territorio. "Iniciativas como esta permiten no solo mejorar la empleabilidad, sino también generar proyectos de vida en los pueblos y contribuir a fijar población, con especial protagonismo de la mujer en este proceso", ha incidido.

"HOY PUEDO TRABAJAR DONDE HE NACIDO"

La rectora de la ULE ha sostenido que el Campus Rural "funciona, y funciona bien", tal como lo demuestran historias compartidas por participantes de anteriores ediciones como la de Andrea Castrillo, que realizó sus prácticas en la empresa iRiego y actualmente forma parte de su plantilla. "Fue una oportunidad para aprender fuera del aula y hacerlo, además, cerca de mi pueblo, que era lo que buscaba. Y hoy puedo trabajar donde he nacido", ha apuntado.

En la presente edición la Universidad de León oferta 25 becas, una más que el pasado año, con una dotación económica de 1.000 euros mensuales destinadas a que el estudiantado realice prácticas en ayuntamientos, empresas y entidades del medio rural.

"Para nosotros es una oportunidad clave para incorporar talento en entornos rurales, donde resulta más difícil captar profesionales, y generar vínculos que a futuro se traducen en contratación", expresado el gerente de iRiego, Paco Fernández.

NUEVAS VÍAS DE DESARROLLO ECONÓMICO

La alcaldesa de Fabero, Paz Martínez, ha coincidido en esta idea y ha señalado que el programa es una vía para impulsar proyectos vinculados al territorio, recuperar patrimonio y abrir nuevas vías de desarrollo económico en el medio rural. "Campus Rural nos permite avanzar en proyectos vinculados al territorio y dar continuidad a iniciativas que, de otro modo, serían difíciles de abordar desde un ayuntamiento", ha apostillado.

Campus Rural es una iniciativa impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas y la mayoría de universidades públicas españolas.