Canales lanza un mensaje de tranquilidad a Mayorga y destaca que Tierra de Campos es la zona más segura

Archivo - El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales. Foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad y confianza" a los vecinos de Mayorga de Campos ante la concentración convocada para este miércoles por la oleada de robos.

Canales sostiene que se trata de una "situación puntual" que ya está siendo atendida con todos los medios disponibles por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al tiempo que ha recordado que Tierra de Campos es una comarca con el número de incidentes delictivos más bajos del país.

En este sentido, el representante gubernamental, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que la Guardia Civil ha intensificado la vigilancia en la zona y mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer los hechos. Según ha explicado, se están destinando recursos adicionales y reforzando la presencia preventiva con el objetivo de evitar nuevos sucesos, aunque ha insistido en que estos episodios concretos no suponen un "incremento estructural" de la criminalidad en el municipio.

Canales ha subrayado que la provincia de Valladolid mantiene niveles de delincuencia nueve puntos por debajo de la media nacional, una cifra que es todavía menor en la comarca de Tierra de Campos. Asimismo, ha precisado que el 'modus operandi' detectado apunta a que los delincuentes aprovechan las horas de ausencia de los vecinos en sus domicilios habituales, por lo que ha calificado de "fundamental" la colaboración ciudadana ante cualquier sospecha.

Por otro lado, el subdelegado ha indicado que se están adoptando las medidas necesarias y analizando todos los indicios con rigor, si bien ha evitado adelantar detalles de la investigación para no entorpecer el trabajo policial.

También ha recomendado a los residentes extremar las medidas de prevención en sus viviendas para dificultar la acción de los autores, reiterando que el mensaje debe ser de "prudencia y no de alarma" ante la inquietud social generada.

Finalmente, ha trasladado el compromiso de la Subdelegación del Gobierno para seguir "muy de cerca" la evolución de la seguridad en Mayorga de Campos, a la vez que ha subrayado que el objetivo prioritario de la administración es garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y poner a disposición de la Justicia a los responsables de estos robos en el menor tiempo posible.