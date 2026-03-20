Canceladas 52.124 consultas, 1.162 cirugías y 2.468 pruebas por la huelga de médicos de esta semana

Archivo - CLeon.- CCOO exige a Sacyl crear plazas estructurales frente a contratos temporales prolongados que vulneran la ley - JCYL - Archivo

VALLADOLID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La huelga de los médicos desarrollada durante la semana del 16 al 20 de marzo en Castilla y León ha cancelado 52.124 consultas, la mayor parte en Atención Primaria --33.909-- y el resto --18.215-- en Atención Hospitalaria. Además y según los datos aportados este viernes por la Consejería de Sanidad en funciones, se han suspendido un total de 1.162 intervenciones quirúrgicas y 2.468 pruebas diagnósticas en los hospitales de la Comunidad Autónoma.

Por su parte, el paro convocado este viernes 20 en los centros sanitarios de Castilla y León ha tenido un seguimiento medio del 24 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana. En el conjunto de centros de SACYL, el paro ha alcanzado una media del 29 por ciento en Atención Hospitalaria (1.333 profesionales en huelga) y del 14 por ciento en Atención Primaria (322 en huelga).

En concreto, este viernes han secundado la huelga 1.655 facultativos de los 6.900 efectivos disponibles en el turno de mañana y por provincias, el mayor seguimiento se ha producido en León, con el 34,8 por ciento y 441 facultativos, seguida de Burgos, con el 27,1 por ciento y 243 profesionales en huelga; Soria (26,6 por ciento y 56); Valladolid (24,7 por ciento y 370 médicos); Palencia (23,2 por ciento y 87 médicos); Salamanca (19,3 por ciento y 276 facultativos); Segovia (18,8 por ciento y 80); Zamora (14,4 por ciento y 59 médicos) y Ávila (10,7 por ciento y 43 médicos).

Además, la última jornada en huelga de los facultativos médicos ha tenido un total de 8.863 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es: Ávila, 630; Burgos, 1.491; León, 2.045; El Bierzo, 273; Palencia, 539; Salamanca, 1.386; Segovia, 420; Soria, 476; Valladolid Este, 574; Valladolid Oeste, 455 y Zamora, 574.

Por último, se han cancelado un total de 208 intervenciones quirúrgicas, 524 pruebas diagnósticas y 3.517 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.