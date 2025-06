El candidato a presidir la Apehva José Antonio Pérez avisa de que impugnará las elecciones si no hay transparencia

VALLADOLID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a presidir la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid (Apehva) José Antonio Pérez ha criticado la falta de transparencia e información en el proceso electoral que se ha abierto en el seno de la organización y ha pedido que se solucione para evitar su impugnación, algo que no persigue, pero que está dispuesto a hacer.

Pérez, que ha ofrecido una rueda de prensa en el local Five Napoli Pizza de su propiedad en la zona del Val, ha explicado que el plazo para presentar candidaturas finalizó el pasado 9 de junio, 15 días hábiles antes de la Asamblea General convocada para el 30 de junio, y aún no se conoce si hay más aspirantes y, "lo que es más grave", no se ha informado a los asociados de las candidaturas, pero tampoco se ha facilitado el censo de asociados.

Pérez, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha pedido "respeto" para los asociados y ha aclarado que se presenta con un ánimo "constructivo", pero no observa hasta el momento imparcialidad ni transparencia y no descarta impugnar el proceso.

"El día 9 la Asociación tenía que haber comunicado a todos sus asociados los candidatos y día de hoy no lo ha hecho. Con lo cual, creemos que no se está haciendo transparente y no se está cumpliendo la legalidad. Nosotros queremos que se cumpla, no venimos ni a denunciar ni a hacer nada", ha asegurado.

Pérez, que aspira a relevar en el cargo a Jaime Fernández, considera que sus derechos están siendo vulnerados porque, a pesar de sus requerimientos tras confirmarse por correo electrónico la aceptación de su candidatura, no tiene constancia de que otros asociados hayan cumplido el mismo trámite ni que la asociación haya informado a sus asociados de su candidatura ni otras, como marca los estatutos. "Muchos asociados nos preguntan y no saben, tienen el derecho", ha añadido.

Por otro lado, ha asegurado que la Junta Directiva tampoco ha atendido su requerimiento de disponer del censo de asociados para poder establecer contacto con el resto de asociados y poder explicarles su proyecto de cara a recabar apoyos para la votación del día 30, alegando la vulneración de la normativa de protección de datos.

Sin embargo, entiende que esto vulnera el principio de igualdad, ya que un candidato que esté en la Junta Directiva sí dispone de esta información.

SIN INFORMACIÓN A SOCIOS

"No se está cumpliendo la imparcialidad ni la transparencia de este proceso, no sabemos por qué. Pero bueno, queremos ser constructivos, nuestro equipo está trabajando con el programa, pero nos vemos con este inconveniente", ha apuntado el hostelero, quien ha incidido en que se está a doce días de las elecciones y no se ha podido informar a los asociados, por quienes pretenden "mirar".

José Antonio Pérez espera que se solucione esta situación por parte de la actual Junta Directiva haciendo públicas las candidaturas y el cumplimiento de los requisitos para su tramitación, además de que se le facilite el censo porque cree que las cosas no se están haciendo bien y ha expresado su sorpresa por esta forma de actuar, cuando además ha advertido de que la Junta Directiva no puede ser parte del proceso, tiene que ser "imparcial" y haber una gestora que "no se ha creado".

El empresario no entiende las razones que llevan a no cumplir con transparencia en el proceso, aunque pueda ser que "no interese un cambio", y ha afeado que no obtenga respuesta de la Gerencia de la asociación ni por vía telefónica ni por correo electrónico.

Mientras tanto, ha afirmado que siguen trabajando en el programa de su candidatura, que dará a conocer pero que ha adelantado que se basa en defender y mirar por el asociado e interceder en los posibles conflictos que se puedan producir con la normativa y las administraciones.

Además, ha señalado que el objetivo es trabajar por todos los asociados porque hay algunos que afirman que no se mira por todos sino "sólo por una parte".

En este marco, se ha referido a los problemas que han expresado algunos empresarios del sector para encontrar trabajadores, algo que el presidente en funciones de los hosteleros, Jaime Fernández, consideró causado por las ayudas y subvenciones, que hacen "muy difícil" que algunas personas quieran trabajar.

Pérez ha explicado que no comparte esta visión y cree que habría que ver los casos concretos y escuchar a los asociados porque no todos tienen este problema, al tiempo que ha recordado que el próximo año vence el convenio colectivo de la hostelería y habrá que negociar.