La candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura centra el RUN-EU Day que se celebra este jueves

BURGOS 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad de Promoción y Desarrollo (ProBurgos )y la Universidad de Burgos (UBU), han presentado este miércoles el RUN- EU Day, una jornada que se celebra de forma simultánea en las diez ciudades que integran la alianza de universidades europeas RUN-EU (Regional University Network - European University).

La presentación ha tenido lugar en el Fórum Evolución Burgos con la intervención de la presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, y la, vicerrectora de Internacionalización, Cooperación y Alianzas Estratégicas de la UBU, Ileana Greca.

Durante su intervención, Andrea Ballesteros ha destacado que el RUN-EU Day simboliza "la colaboración" entre el Ayuntamiento, a través de ProBurgos, y la Universidad de Burgos, unidas por un mismo propósito: "impulsar la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura 2031".

Asimismo, ha explicado que esta jornada se enmarca en el convenio de colaboración firmado entre ProBurgos y la UBU, con vigencia de cuatro años, destinado a impulsar actividades culturales, formativas y deportivas que refuercen la dimensión europea de la candidatura.

La presidenta de ProBurgos ha recordado que la alianza RUN-EU contribuye a proyectar Burgos en el contexto europeo y a fortalecer su red de cooperación con otras universidades y ciudades que comparten los valores de la innovación, la sostenibilidad y la cultura.

El RUN-EU Day 2025, que se celebrará el 16 de octubre, ofrece una programación intensa y abierta a toda la comunidad universitaria y a la ciudadanía. A lo largo de la jornada se instalarán puntos de información en todas las facultades y una exposición de pósteres en el hall de la Biblioteca Federico Sanz, donde se muestran las universidades y regiones que forman parte de la red.

El acto central será la mesa redonda 'Alianzas de Universidades: buenas prácticas y perspectivas en valores europeos', con la participación de responsables de las universidades de Oviedo, León y Salamanca, en diálogo con la Universidad de Burgos y RUN-EU.

La programación se completará con un Open Mic sobre experiencias europeas en la cafetería de la Facultad de Ciencias, de 17:00 a 19:00 horas, y con la proyección de Kneecap (2024), una película europea premiada en festivales internacionales, en el Aula de Cine del Centro Cultural Caja de Burgos.

Todas las actividades buscan acercar los valores europeos a la comunidad universitaria desde una perspectiva cultural y participativa.

La red RUN-EU, integrada actualmente por diez universidades de Austria, Finlandia, Bélgica, Países Bajos, Irlanda, Portugal, República Checa, Rumanía y España, constituye un espacio de cooperación internacional en el que Burgos participa activamente desde su universidad.