La caravana 'Biometac' de la ULE llega mañana a Santas Martas para acercar la ciencia a las plazas y espacios públicos

Participantes en la caravana Biometac en Rioseco de Tapia. - ULE

LEÓN, 24 8EUROPA PRESS)

La Caravana 'Biometac' vuelve este otoño a los pueblos de la provincia de León para convertir plazas y espacios públicos en pequeños laboratorios abiertos a la ciudadanía, donde experimentar, observar y aprender de la mano de estudiantes y profesorado de la Universidad de León.

Impulsada por el Grupo de Innovación Docente Biometac de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, la iniciativa retoma su recorrido por la provincia en Rioseco de Tapia y tendrá su próxima cita este viernes 25 de septiembre en Santas Martas, donde se desarrollarán talleres científicos entre las 17:00 y las 19:00 horas.

La programación ofrece propuestas para acercarse a la ciencia desde la experimentación y la participación. Fisiología, resistencia a los antibióticos, fauna, botánica, calidad de los alimentos, paleontología e incendios son algunos de los ámbitos que protagonizan los siete talleres de esta edición.

Entre ellos se encuentra 'Adentrándonos en la fisiología: si no lo ves, coloréalo', 'Superbacterias: la pandemia silenciosa', 'Sonidos de la fauna en un mundo cambiante' o 'El fuego con los cuatro sentidos: ver, oír, tocar y oler'.

A través de demostraciones, materiales científicos y pequeños experimentos, los participantes podrán conocer de cerca algunos de los temas en los que trabaja el profesorado de la Universidad de León.

Al mismo tiempo, la Caravana permite al alumnado universitario salir del entorno académico y poner en práctica sus conocimientos en un contexto diferente, así como adquirir experiencia en la comunicación de la ciencia y en la divulgación dirigida a públicos diversos.

La Bañeza será la siguiente parada de la Caravana el 2 de octubre, con una nueva tarde de talleres entre las 17:00 y las 19:00 horas.