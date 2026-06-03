Cáritas de Osma-Soria atendió en 2025 a 1.400 personas y destaca el incremento de sus ayudas para vivienda

Presentación de la Memoria de Cáritas Osma-Soria de 2025. - CÁRITAS OSMA-SORIA

SORIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El papel y el testimonio del voluntariado centra la memoria de datos de Cáritas Diocesana de Osma-Soria 2025, volcada en los programas de acogida y empleo, dentro del cual la vivienda es la que más ha subido con respecto al pasado año.

El administrador Diocesano de Osma-Soria, Gabriel Ángel Rodríguez-Millán, el director de Cáritas Diocesana, Ricardo Martínez, el secretario de Cáritas Diocesana, Roberto Las Heras, así como la administradora de Cáritas Diocesana, Elena Gómez, han presentado la memoria de un año en el que se atendieron a cerca de 1.400 personas.

Gabriel Ángel Rodríguez ha recordado que se celebra la Semana de la Caridad con distintos encuentros, "momentos de convivencia que finalizarán el domingo" con el Corpus Christi.

Bajo el lema 'Elige amar, elige comunidad', la memoria "quiere poner en las cifras necesarias, pero especialmente en las personas que llaman a la puerta buscando ayuda y una nueva oportunidad y en los que dedican tiempo para sostener esa labor diaria", ha manifestado el administrador Diocesano.

Ricardo Martínez ha desgranado los datos de la memoria y ha recordado que en 2025 se celebró el Año Jubilar, un año centrado en los voluntarios, por lo que cada programa se acompaña con el testimonio de un voluntario. Cáritas contó con 130 voluntarios en 2025.

PROGRAMAS

En materia de acogida, ha habido 832 personas atendidas, con 6.101 respuestas dadas con más de 50 voluntarios y 429.567 euros dados. En el programa de acompañamiento, se han atendido a ocho personas en la vivienda de Beato Palafox, nueve en la de Santa Teresa y 16 en las viviendas de familia. En este sentido, Cáritas ha dado 398 respuestas y ha destinado 142.430 euros.

En materia de infancia se atendieron en 2025 a 58 chicos y 61 chicas, un total de 119 niños, niñas y jóvenes de 83 familias diferentes, con 111.467 euros destinados.

El programa de inclusión invirtió 84.230 euros y atendió a 125 personas, con 1.070 respuestas dadas y la celebración de cuatro talleres para 73 beneficiarios.

En cuanto al programa de personas en situación administrativa irregular, se han destinado 17.327 euros para atender a 74 personas en régimen de acogida, tres en alojamiento, 74 en empleo y se han impartido nueve cursos.

En materia de empleo, se han ofrecido nueve cursos y nueve talleres y se han atendido a 385 personas, con un total de 237.236 euros destinados.

GRANITO DE TELA Y COOPERACIÓN

En cuanto a la empresa Granito de Tela, Ricardo Martínez ha puntualizado que sigue siendo una "herramienta idónea para enfocar el camino laboral" con tres trabajadores que pasaron en 2025 a otras "empresas normalizadas" con resultados económicos positivos. Cáritas destina 59.393 euros a esta empresa en marcha desde 2018.

En cuanto a la cuenta de resultados, los ingresos son de 359.114 euros (155.745 euros de donaciones y legados) y unos gastos de 351.796 euros (211.893 en personal), con un resultado positivo de 7.317 euros. Además, se han destinado 32.058 euros en animación comunitaria y 120.222 en voluntariado, así como 50.550 en cooperación internacional. Cáritas destinó 66.880 euros a la Dana en 2025, que se suman a los 77.000 que ya se destinaron en 2024.

CUENTAS.

Elena Gómez ha desgranado la materia económica con unos ingresos de 1.374.956 euros de los que 527.875 euros llegan de fuentes públicas (Ayuntamiento de Soria, Junta, IRPF y Unión Europea) y 847.098 de fuentes privadas, la mayor parte, 449.813 euros, de fondos propios, y de donativos (290.520 euros).

En relación a los gastos de 1.374.956 euros, la mayor parte, 429.567 euros, se destina al programa de acogida, seguido del programa de empleo (237.236 euros), alojamiento (142.430 euros) o infancia (111.467 euros).