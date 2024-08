Carlo Ancelotti y la astronauta Sara García, los jefes soñados de los niños de CyL, según Adecco

VALLADOLID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, y la astronauta leonesa Sara García son los jefes soñados de los niños de Castilla y León, según la XVIII Encuesta Adecco 'Qué quieres ser de mayor', en la que cerca de 1.100 niños han sido encuestados en toda España de entre 4 y 16 años, 145 de ellos castellanoleoneses.

En este marco, el mejor jefe posible para los niños sería el entrenador Carlo Ancelotti (26,9 por ciento). También preferirían ponerse a las órdenes del youtuber Ibai Llanos, a quien elige el 23,1 por ciento de ellos, seguido por la opción de tener como jefe al futbolista brasileño Vinicius (15,4 por ciento) y trabajar para el cocinero Dabiz Muñoz (11,5 por ciento).

En cuanto a ellas, las niñas prefieren como primera opción a la astronauta Sara García para ponerse a sus órdenes (23,7 por ciento), en segundo lugar, quieren trabajar para la futbolista Alexia Putellas (18,4 por ciento), para la Reina Letizia (15,8 por ciento) y en cuarto lugar eligen a su propia madre (13,2 por ciento).

Por otro lado, una profesión soñada y que ha permanecido invariable para los niños castellanoleoneses es la de futbolista, así lo manifiesta el 26,5 por ciento, seguida a mucha distancia de la profesión de policía, con el 17,6 por ciento y de la de youtuber (14,7 por ciento).

Cuarta se sitúa en esta edición la de jugador de baloncesto, que consigue un 11,8 por ciento de los votos masculinos (profesión que el año pasado no apareció en el top 5) y, también apareciendo como novedad en el ránking, se posiciona este año la carrera de médico, con el 8,8 por ciento de los jóvenes castellanoleoneses queriendo dedicarse a ello.

Por su parte, también como novedad respecto al año anterior, el 25 por ciento de las castellanoleonesas elige la profesión de astronauta como primera opción. Tras ella, las niñas quieren ser profesoras, así lo manifiesta el 20 por ciento de las encuestadas.

Además, sigue cobrando protagonismo en la lista de las profesiones preferidas por las niñas el oficio de futbolista (15 por ciento), ocupando el cuarto lugar, una profesión que aparecía en el ránking del año pasado en la quinta posición. Completan las primeras posiciones profesiones como cantante y actriz.

Por otro lado, también se ha preguntado a los menores sobre cuál creen que es la noticia del año. Para el 27,8 por ciento de los participantes en la encuesta la guerra entre Israel y Hamás es la noticia más importante para ellos de los últimos tiempos, seguido del concierto de Taylor Swift en Madrid (13,9 por ciento) y el juicio de Daniel Sancho (11,1 por ciento). El estreno de la peli Barbie (8,3 por ciento) y la crispación política (5,6 por ciento) también merece un apartado destacado en la conciencia de los jóvenes castellanoleoneses.

EMPLEO

En esta edición la tecnología y los robots tienen un peso "muy marcado" en la encuesta. Preguntados los niños castellanoleoneses sobre la posibilidad de trabajar con ellos en el fututo, el 57,9 por ciento de las niñas y el 69,2 por ciento de los niños preferirían tener como compañero de trabajo a un robot.

No obstante, los niños castellanoleoneses expresan una serie de condiciones: "depende de para qué tareas", "pero solo si los controlo yo a ellos y no al revés", "si pero ser yo su jefa", "solo si me ayudan ellos a mí" o "si pero también con personas".

En el mismo sentido, se ha preguntado a los jóvenes por cuáles creen que serán las profesiones más demandadas en el futuro y el 14,8 por ciento considera que serán los pilotos de naves espaciales. Un 13 por ciento apuesta por los camareros robots, mientras que entre los nuevos trabajos mencionados por los niños encontramos opciones como buscadores de lluvia, conductores de coches voladores, los mismos de ahora y constructores de casas flotantes.

Asimismo, a la pregunta "¿Y cómo les gustaría que fuese la empresa en la que trabajarán de mayores?", para el 17,3 por ciento lo importante es que sea una empresa grande y hablan de la importancia de que tenga "buenos horarios, sea bonita, sea un colegio o esté cerca".

Por otro lado, se les ha preguntado a los jóvenes sobre la posibilidad de montar su propia empresa en el futuro y el 61,1 por ciento de las chicas y el 55,6 por ciento de los chicos afirman que sí les gustaría esta opción de emprendimiento.

También se les ha encuestado sobre qué producto o servicio venderían si tuviesen que montar su propia empresa el día de mañana, a lo que los chicos eligen montar una tienda de deportes (40,9 por ciento), seguido de una tienda de chuches (27,3 por ciento) y una tienda de drones (13,6 por ciento).

Las chicas, en cambio, montarían primero una tienda de chuches, así manifestado por el 37,5 por ciento de ellas, después ven posibilidades de negocio en un canal de Youtube (20,8 por ciento), en una clínica de psicología (12,5 por ciento) y en una clínica veterinaria (8,3 por ciento).

Por otro lado, preguntados sobre qué condiciones debe reunir un buen trabajador, los niños castellanoleonenses destacarían la actitud (24,2 por ciento). En segundo lugar, es importante contar con los rasgos que componen su personalidad, su carácter (20 por ciento) y un 14,7 por ciento de los niños cree fundamental en todo buen trabajador que se precie tenga formación/preparación.

Por último, el 12,6 por ciento de los castellanoleoneses cree que es importante el trabajo en equipo y las habilidades y competencias (9,5 por ciento).

JUBILACIÓN

El 35 por ciento de las menores y el 40 por ciento de ellos piensan que se jubilarán entre los 60 y los 69 años, un 20 por ciento de las niñas cree que no lo hará nunca y un 20 por ciento de los niños piensa que se jubilarán en algún año entre los 50 y los 59 años. Otros consideran que se jubilarán "cuando empiece a cansarme", "cuando sea viejito" o "cuando nazcan mis nietos".

Además, a la pregunta "¿Cuáles son sus planes ideales de cara a la jubilación?" Los castellanoleoneses eligen viajar como el mejor plan para sus años de jubilación, así votado por el 26,8 por ciento de ellos.

Así, los chicos eligen como primera posibilidad viajar (37 por ciento) y, tras ello, eligen estar con la familia (14,8 por ciento), el 11,1 por ciento comer todos los días con sus hijos y el 7,4 por ciento asegura que comprará una barca para pescar.

Sin embargo, ellas, como primera opción, escogen estar con la familia (34,6 por ciento), después disfrutar de la vida (23,1 por ciento), o viajar (15,4 por ciento). Después optan por cocinar para gente pobre (7,7 por ciento).