Carlos Martínez contesta a Mañueco: "La foto de CyL es clara, -450.000 habitantes para 2050"

VALLADOLID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, ha respondido a los indicadores expuestos esta mañana por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al señalar que la "foto" de Castilla y León es "clara": "450.000 habitantes menos para 2050".

A través de un mensaje en la red social 'X' de la que Europa Press se hace eco, el líder socialista aporta su visión de la Comunidad a través de varios parámetros. "Esto es lo que Mañueco no cuenta", esgrime para lanzar que la Comunidad tiene un 3,41 por ciento de población menos en el siglo XXI, "récord en fuga juvenil"-

En este contexto, ha incidido en que el 24 por ciento de los habitantes son mayores de 65 años o que los salarios son un doce por ciento más bajos que la media de España. También afea que, en los años 2023-2024 no se haya construido vivienda protegida para finalizar que la proyección de habitantes para 2050 es de 450.000 menos según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.