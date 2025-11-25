Carlos Martínez cuestiona al PP en este 25N si apuesta "por la extrema derecha" o por el "50% de la población"

El secretario generla del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, participa en la manifestación del 25N en Soria, donde sigue como alcalde. - EUROPA PRESS

SORIA 25 NOV (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE en Castilla y León y candidato a presidir la Junta, Carlos Martínez, ha pedido en este 25 de Noviembre al Partido Popular que apueste "si se va con la extrema derecha o con el 50 por ciento de la población a la que está abandonando".

Martínez ha participado en la manifestación celebrada en Soria, donde es alcalde, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, donde ha lamentado que el PP no sea "capaz de entender que el feminismo es uno de los pilares trasversales para garantizar la igualdad de oportunidades".

El también alcalde de Soria ha pedido visibilizar "en estos momentos más que nunca la lucha contra la violencia machista". "Una cuestión que algunos entendíamos que se había conseguido hacer visible después de muchos años de lucha con mucha gente, muchas generaciones, y que se entendiera como uno de los problemas más importantes que teníamos como sociedad a nivel internacional, autonómico y local y que desgraciadamente cada vez tenemos más trabas para hacerle frente", ha manifestado.

MÁS INVISIBLE EN CASTILLA Y LEÓN

Así, ha incidido en que este 25N es más "importante que nunca" que la sociedad "en este caso la soriana" acuda a la manifestación para "visibilizar una realidad que es la desigualdad de la mujer con respecto al hombre".

En este sentido, ha matizado que, en los entornos rurales como es Castilla y León, "con población tan envejecida y tan dispersa se hace una vez más invisible" además de no estar "atendida por las administraciones".

Martínez ha lamentado esa "invisibilidad de la realidad" con la aparición de Vox en las instituciones y cuya "primera puerta se abrió en Castilla y León".

Asimismo, ha lamentado que se siga sin adaptación al Pacto de Estado ni en 2017 ni en 2025 por el arrastre "de una corriente de ultraderecha a la que no quiere molestar Mañueco para poder seguir desarrollando un acuerdo cuyo principio es Valencia y que esperan a ver qué sucede en marzo".

"Todo ello hace que algo tan real y duro como la violencia machista no se combata con todas las fuerzas y con todo el poder que tienen que tener las administraciones", ha lamentado.

PROPUESTAS DEL PSOE

Martínez ha incidido en que, desde el punto de vista ejecutivo, "la desigualdad de la mujer es una política de estado" que tiene que entenderse "más allá de una dirección general, a través de una comisión interconsejerías para que la perspectiva de género en cada una de las políticas sea un eje trasversal".

"El Consejo de la Mujer no puede reunirse exclusivamente el 8 de Marzo, necesitamos establecer cauces de diálogo para poder generar una red social entre todos los colectivos representados y que exista ese consejo autonómico que ya hay con toda la fortaleza local".

En relación a las medidas propuestas, ha planteado, desde el punto de vista del diagnóstico, "un Instituto autonómico de la mujer para poder plantear la investigación de las políticas para atender a la singularidad de una comunidad tan dispersa como Castilla y León".

También un observatorio de la violencia machista para contar con datos. "Es terrible tener que hacerlo 40 años después, hoy por hoy tenemos que tener el planteamiento que ese pacto que ofrecimos seis meses después y que no se ha hecho posible porque hay a quien le pereza le puede, tiene que asumir las 103 enmiendas puestas encima de la mesa que no son solo del PSOE que son de la sociedad y la defensa del feminismo y la lucha contra la violencia machista", ha lamentado Martínez.